Teto de hospital desaba na África do Sul

Equipes de resgate procuram por sobreviventes no desabamento do teto de um hospital em Johannesburgo, capital da África do Sul. Ao menos dez pessoas já foram tratadas com ferimentos leves, entre eles pacientes do hospital.

O teto despencou na área da recepção do hospital público Charloette Maxeke, um dos maiores do país, quando operários tentavam consertar um vazamento no local.

Uma forte chuva que caiu na cidade logo após o acidente dificultou o trabalho das equipes de resgate, que usam cães farejadores para tentar encontrar pessoas presas nos escombros.

Autoridades do departamento de saúde da província de Gauteng afirmaram que a causa do desmoronamento ainda é desconhecida.