Terrorista em NY era ‘soldado’ do EI, assume grupo terrorista

O Estado Islâmico (EI) assumiu a responsabilidade pelo ataque terrorista nesta terça-feira em Nova York, no qual oito pessoas morreram e doze ficaram feridas. Em um comunicado divulgado por meio de sua publicação semanal Al-Naba, o grupo anunciou, sem prover evidências, que Sayfullo Saipov, o responsável pelo atentado, é um “soldado do califado”.

“Um dos soldados do Estado Islâmico atacou um grupo de cruzados em uma rua da cidade de Nova York”, escreveu o grupo. As informações foram confirmadas pelo núcleo de inteligência SITE Intel Group, que monitora grupos extremistas. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, havia denunciado os laços entre o EI e Saipov, e disse que o homem de 29 anos, que veio do Uzbequistão em 2010, foi radicalizado nos Estados Unidos.

O terrorista foi denunciado criminalmente nesta quarta-feira pelo governo americano por apoio material e de recursos à organização estrangeira terrorista e por violência e destruição com veículo. O presidente Donald Trump pediu que Saipov seja condenado à morte. “O terrorista de Nova York estava feliz quando pediu para pendurar a bandeira do EI em seu quarto do hospital. Matou oito pessoas, deixou 12 gravemente feridas. Deveria receber a pena de morte!”, disse o chefe da Casa Branca em mensagem no Twitter.

Outro cidadão do Uzbequistão, Mukhammodzoir Kadirov, de 32 anos, foi localizado pelo FBI. Ele é acusado de ter auxiliado Saipov na elaboração do ataque em Nova York. Kadirov teria ajudado Sayfullo Saipov no ataque realizado em Manhattan. De acordo com os promotores federais, ele foi motivado pelo “ódio” e por uma “ideologia retorcida”.

Saipov admitiu, de acordo com a denúncia movida por promotores federais, ter se inspirado em vídeos do Estado Islâmico. Ele afirmou que, caso não tivesse batido o caminhão que usou para cometer o ataque na ciclovia na West Street, avenida próxima ao Memorial e Museu Nacional do 11 de setembro, continuaria dirigindo até a Ponte do Brooklyn para atacar mais pedestres, que movimentavam as ruas devido às paradas de Halloween pela cidade.