Terremoto de 6,7 graus deixa dois mortos em ilha grega

Um forte terremoto de magnitude 6,7 atingiu a costa da Turquia e das ilhas gregas nesta quinta-feira, de acordo com informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos. O desastre natural deixou dois mortos e diversos feridos, de acordo com informações do prefeito da ilha grega de Kos.

O epicentro do terremoto ocorreu no litoral da cidade costeira de Marmaris, na província de Mugla, na Turquia. A região se localiza a 10,3 km da cidade de Bodrum e Datca, ambas importantes centros turísticos, e a 16,2 km da ilha grega de Kos.

As duas mortes registradas aconteceram na ilha grega. As vítimas estavam em um bar cujo teto desabou no momento do terremoto.

Na Turquia não foi reportada nenhuma morte ou grave estrago, o prefeito de Bodrum, Mehmet Kocadon, disse que o terremoto provocou apenas pequenas rachaduras em alguns edifícios antigos. Enquanto que na cidade de Mugla, houve falta de energia em certas partes da província.

O terremoto foi registrado às 22h30 (19h30 em Brasília). No entanto, a emissora turca NTV informou que réplicas do tremor ainda foram sentidas na região após o desastre. O terremoto secundário chegou a magnitude 4,7 e 4,4.

A agência europeia de terremotos EMSC divulgou que um pequeno tsunami teria sido provocado na região. A recomendação era que as pessoas evitassem as praias da área e se refugiassem em terrenos mais altos. Todavia, autoridades turcas afirmaram que grandes ondas eram mais prováveis que um tsunami.

O terremoto, inicialmente relatado como de magnitude 6,9, ocorreu a 10 km abaixo do nível do mar, sendo considerado como superficial, pelo Serviço Geológico dos EUA.

A Turquia é propensa a terremotos porque está localizada entre a placa arábica e a placa euro-asiática.

(Com agências Reuters e EFE)