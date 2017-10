Tempestade Ophelia provoca destruição e deixa 3 mortos na Irlanda

1. Furacão Ophelia zoom_out_map 1/10 Imagens de satélite do Furacão Ophelia no oceano. Segundo o Serviço Meteorológico da Irlanda, o furacão Ophelia reforçou-se em uma tempestade de categoria 3 quando passou perto do arquipélago dos Açores portugueses, em 14 de outubro, na rota para a Irlanda. Cinco municípios no oeste da Irlanda serão colocados em alerta vermelho para condições meteorológicas "severas" desde o dia 16 de outubro até o início do dia 17 de outubro (NASA Earth Observatory/AFP) Imagens de satélite do Furacão Ophelia no oceano. Segundo o Serviço Meteorológico da Irlanda, o furacão Ophelia reforçou-se em uma tempestade de categoria 3 quando passou perto do arquipélago dos Açores portugueses, em 14 de outubro, na rota para a Irlanda. Cinco municípios no oeste da Irlanda serão colocados em alerta vermelho para condições meteorológicas "severas" desde o dia 16 de outubro até o início do dia 17 de outubro

2. Furacão Ophelia zoom_out_map 2/10 O céu escurece sobre o London Eye e as Casas do Parlamento em Londres, devido ao ar quente e pó varrido causado pela tempestade Ophelia, que se aproxima da Inglaterra - 16/10/2017 (Chris J Ratcliffe/AFP)

3. Furacão Ophelia zoom_out_map 3/10 Um homem carrega seu carro com sacos de areia para proteger as casas na costa da baía de Dublin durante a passagem da tempestade Ophelia pela Irlanda - 16/10/2017 (Ben Stansall/AFP)

4. Furacão Ophelia zoom_out_map 4/10 Pessoas observam as ondas gigantes que atingem as barragens do mar e o porto de Porthleven, na Cornualha, enquanto a tempestade Ophelia chega no Reino Unido - 16/10/2017 (Toby Melville/Reuters)

5. A car is driven as large waves crash along sea defences and the harbour as storm Ophelia approaches Porthleven in Cornwall, south west Britain zoom_out_map 5/10 Um carro é visto na via beira-mar enquanto grandes ondas se chocam com as barragens do mar e o porto de Porthleven, na Cornualha, na chegada da tempestade Ophelia no Reino Unido - 16/10/2017 (Toby Melville/Reuters)

6. Furacão Ophelia zoom_out_map 6/10 Uma mulher tira uma seflie enquanto a tempestade Ophelia se aproxima da cidade de Lahinch, na Irlanda- 16/10/2017 (Clodagh Kilcoyne/Reuters)

7. A police officer stands next to a fallen tree as storm Ophelia passes Sale zoom_out_map 7/10 Uma árvore é derrubada pelos fortes ventos da tempestade Ophelia, em Sale, na Inglaterra - 16/10/2017 (Phil Noble/Reuters)

8. Furacão Ophelia zoom_out_map 8/10 Ondas gigantes atingem as barragens do mar e o porto de Porthleven, na Cornualha, enquanto a tempestade Ophelia chega no Reino Unido - 16/10/2017 (Toby Melville/Reuters)

9. Furacão Ophelia zoom_out_map 9/10 Gaivotas voam sobre a ponte de Westminster em Londres, Grã-Bretanha, fugindo do Furacão Ophelia, que se aproxima do continenta - 16/10/2017 (Hannah McKay/Reuters)