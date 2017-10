Tempestade Nate avança para México e Estados Unidos

A tempestade tropical Nate avançava nesta sexta-feira ao longo da costa caribenha de Honduras em direção ao México e aos Estados Unidos, após devastar os países centro-americanos, onde deixou 26 mortos.

Costa Rica, Nicarágua e Honduras, os países mais atingidos por Nate, começavam a contabilizar os danos, enquanto as chuvas pareciam dar uma trégua. A tempestade deixou doze mortos na Nicarágua, nove na Costa Rica e três em Honduras, além de vários desaparecidos, de acordo com os serviços de emergência.

El Salvador registrou nesta sexta-feira suas primeiras duas vítimas fatais como consequência da passagem de Nate, uma delas soterrada em um deslizamento e outra arrastada por um rio. O país declarou alerta amarelo em todo o seu território, enquanto a Guatemala declarou alerta máximo em departamentos do sul e do nordeste. A Comissão Permanente de Contingências de Honduras (Copeco) decretou, nesta sexta-feira, alerta vermelho e ordenou evacuações em várias comunidades do Pacífico sul devido ao risco de inundações.

Comunidades inteiras da Costa Rica e Nicarágua continuam isoladas pela destruição de pontes, inundações de estradas, rios que transbordaram e deslizamentos de terra que arrasaram casas e estradas, enquanto a saturação de água no solo ameaça com novos deslizamentos.

Buscas por desaparecidos

Na Costa Rica, as comunidades do Pacífico norte e a zona sul ainda estavam inundadas, enquanto as equipes de resgate procuravam mais de 30 pessoas desaparecidas. O presidente Luis Guillermo Solis anunciou três dias de luto pelas nove pessoas mortas no país, incluindo uma menina de três anos que faleceu em um deslizamento de terra que destruiu sua casa.

Solis advertiu que, apesar da melhora do tempo, ainda existe o risco de inundações e deslizamentos de terra porque tudo indica que as chuvas continuarão no fim de semana e os solos estão saturados de água. “Realizamos uma avaliação muito detalhada da situação climática. Está melhorando, mas não em Guanacaste (noroeste) e no sul. Esta situação é enganosa porque vai chover durante o fim de semana, o solo está saturado e há possibilidade de deslizamentos de terra”, advertiu o presidente.

Mais de 5.000 pessoas permanecem em abrigos na Costa Rica, e o presidente pediu-lhes que continuassem por mais alguns dias para facilitar o trabalho de recuperação das áreas afetadas.

Na Nicarágua, várias localidades estão isoladas em razão do bloqueio de estradas no norte e no sul do país. Além disso, milhares de famílias ficaram sem eletricidade como resultado das fortes chuvas, de acordo com a vice-presidente, Rosario Murillo.

Em Belize, o governo pediu que os moradores das regiões mais baixas se desloquem para áreas elevadas, devido ao risco de inundações.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, Nate entrará no Golfo do México durante o fim de semana e pode ganhar força para se tornar furacão de categoria 1 e atingir o sul dos Estados Unidos.

(com AFP)