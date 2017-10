Temer é mais impopular até mesmo que Maduro, diz consultoria

Um novo ranking da consultoria Eurasia apontou que o presidente brasileiro Michel Temer é mais impopular do que o venezuelano Nicolás Maduro e o sul-africano Jacob Zuma, que enfrenta uma série de acusações de corrupção. O governo Temer tem apenas 3% de aprovação, enquanto o de Maduro conta com 23% e o de Zuma com 18%.

A consultoria também analisou as taxas de aprovação de outros líderes como Donald Trump, dos Estados Unidos, Enrique Peña Nieto, do México, Theresa May, do Reino Unido, e Emmanuel Macron, da França. O ranking foi elaborado a partir de consultas populares realizadas desde agosto de 2017.

A diferença entre a taxa de aprovação de Temer e de Zuma, o segundo colocado, é de 15%. A distância para Nicolás Maduro é ainda mais surpreendente, 20%. O venezuelano lida atualmente com um país em crise política e econômica, uma enorme escassez de alimentos e inflação por volta de 700%.

Trump e Macron vem experimentando quedas em suas taxas de popularidade desde que assumiram o mandato. O americano se envolveu em um grande escândalo em que sua equipe é acusada de ter cooperado com autoridades russas antes das eleições, enquanto o francês vem enfrentando uma série de protestos após a aprovação de controversas reformas trabalhistas.

Theresa May também é alvo dos críticos desde que começaram as negociações para o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Já o mexicano Peña Nieto vem enfrentando queda em sua popularidade nos últimos anos. A população local acredita que o presidente foi incapaz de cumprir algumas de suas principais promessas eleitorais, como reduzir os índices de criminalidade e melhorar a economia.