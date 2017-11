Taiwan: população faz petição para chicotear criminosos

Uma proposta popular feita em Taiwan para punir com chicotadas motoristas bêbados, autores de crimes sexuais e abusadores de crianças superou o apoio de cinco mil pessoas nesta sexta-feira – apenas sete dias depois de ser lançada – e agora o governo será obrigado a dar uma resposta.

O texto, apresentado por meio do site do Conselho de Desenvolvimento Nacional de Taiwan, explica que esse tipo de castigo acrescentaria uma nova linha de dissuasão para possíveis infratores e faria com que os possíveis envolvidos pensem duas vezes antes de cometer um crime. O pedido é de que seja punido com uma chicotada quem cometer uma infração pela segunda vez, duas caso seja a terceira vez e três chibatadas quando o crime tiver sido cometido quatro vezes.

Os apelos online são parte da democracia direta de Taiwan, e o governo é obrigado a responder, dentro de dois meses, quando ultrapassa a adesão de cinco mil pessoas. Recentemente, uma proposta para castigar para quem hasteasse a bandeira chinesa em lugares públicos recebeu grande apoio da população e está em processo de estudo.

Desde a Guerra Civil Chinesa, que culminou com a divisão do território em China (República Popular da China) e Taiwan (oficialmente chamada República da China) em 1949, o gigante vizinho é considerado um inimigo que quer anexar a ilha. Taiwan é reconhecida por apenas vinte aliados diplomáticos no mundo todo, dos quais metade estão na América Latina e no Caribe.