Swat achou atirador após fumaça de arma disparar alarme no quarto

Os agentes da Swat, a força de elite da polícia dos Estados Unidos, seguiram os sinais emitidos pelo alarme de incêndio para localizar o quarto em que estava o atirador Stephen Paddock, responsável pelo ataque que deixou 58 mortos e 515 feridos num festival de música country em Las Vegas, ao sul do estado de Nevada.

Ao utilizar uma arma automática para atirar nas pessoas que assistiam ao show do cantor Jason Aldean, Paddock fez com que o quarto do 32º andar do hotel-cassino Mandalay Bay ficasse tomado por fumaça. De acordo com o jornal The Washington Post, o alarme possibilitou que os policiais identificassem a localização exata do atirador em apenas vinte minutos. O Mandalay Bay possui 3.309 quartos.

A Swat utilizou explosivos para derrubar a porta do quarto. Paddock, de 64 anos, cometeu suicídio antes que a polícia entrasse no local. Ele estava hospedado no hotel desde 28 de setembro e mantinha ao menos dez armas no quarto.

As motivações de Paddock são desconhecidas. Ele foi descrito pelas autoridades como um “lobo solitário”, sem vínculos com organizações terroristas. O Estado Islâmico afirmou que o atirador fazia parte do seu grupo extremista, mas o FBI (polícia federal americana) descartou essa possibilidade.

Paddock não tinha antecedentes criminais, nem mesmo infrações de trânsito registradas em seu nome. Ele morava em Mesquite, uma cidade de aproximadamente 20.000 habitantes que também está localizada em Nevada. Segundo dados da polícia local, Mesquite registra em média apenas um assassinato por ano.

O atirador possuía uma licença datada de 2010 para caçar e pescar no estado do Alasca, o que lhe dava permissão para comprar armas legalmente. Familiares disseram que não perceberam nenhum comportamento suspeito em Paddock. Ele foi identificado como um aposentado que ia com frequência a Las Vegas para apostar em jogos de azar. Parentes também disseram que ele era fã de música country.