Suspeito de ataque à boate em Istambul é detido

A polícia da Turquia prendeu o homem apontado como o autor do ataque que matou 39 pessoas em uma casa noturna em Istambul durante as comemorações do Ano Novo, segundo a imprensa do país. A agência de notícias turca Dogan e outros veículos informaram que o suspeito foi detido no distrito de Esenyurt, na província de Istambul, na noite de segunda-feira.

Segundo as autoridades, Abdulkadir Masharipov, cidadão do Uzbequistão, foi responsável pelo tiroteio na boate Reina. Ele teria sido encontrado na casa de um amigo em Esenyurt durante uma operação policial. De acordo com a imprensa turca, Masharipov estava fugindo com a esposa e seus dois filhos desde o ataque. Ele estava na companhia do filho de quatro anos quando foi preso.

Masharipov chegou à boate de táxi, na madrugada de domingo (1º), e entrou no local com uma arma, atirando aleatoriamente contra as pessoas que celebravam o Ano Novo. O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) reivindicou a responsabilidade pelo ataque. Segundo comunicado da célula extremista, tratava-se de uma retaliação por causa das operações militares turcas no norte da Síria.

Dezenas de pessoas supostamente relacionadas ao ataque foram presas na Turquia nas últimas duas semanas. Masharipov, porém, é considerado o suspeito principal, que teria conduzido o tiroteio.

