Suécia registra raro conflito entre imigrantes e policiais

Moradores do subúrbio de Estocolmo, capital da Suécia, entraram em conflito com policiais na noite de segunda-feira, em uma área habitada predominantemente por imigrantes. De acordo com informações do The New York Times, o conflito em Rinkeby envolveu cerca de 20 a 30 homens mascarados que jogaram pedras e outros objetos em policiais depois que um homem foi preso acusado de tráfico de drogas.

A confusão ocorreu dois dias depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, referiu-se a um incidente envolvendo imigrantes na Suécia que, na verdade, nunca aconteceu – no sábado, o presidente americano criticou a política de imigração da Suécia: “Vejam o que aconteceu na Suécia na última noite. Quem acreditaria nisso? Suécia. Eles receberam um número alto (de refugiados). Eles enfrentam problemas como nunca pensaram que fosse possível”, disse o republicano”, disse o republicano.

Após as críticas de Trump, autoridades suecas rebateram a fala do presidente destacando que as estatísticas não mostravam o crescimento da criminalidade no ano passado em relação a 2015, quando o país escandinavo aceitou 163.000 pedidos de asilo. Na internet, em especial entre os suecos, o assunto virou motivo de chacota, com a hashtag #LastNightInSweden (ontem à noite na Suécia).

No conflito ocorrido ontem, um policial atirou contra os manifestantes, em uma rara ocorrência do tipo no país, mas não houve registro de ferimentos a bala. Um fotógrafo foi agredido por um grupo de pessoas no local e foi atendido em um hospital da região.