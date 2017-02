Suécia cobra governo americano sobre comentário de Trump

A Embaixada da Suécia em Washington cobrou oficialmente do Departamento de Estado americano explicações sobre comentários feitos pelo presidente Donald Trump no sábado, que sugere problemas de segurança no país escandinavo.

“Vejam o que está acontecendo na Alemanha. Vejam o que aconteceu na Suécia na última noite”, disse Trump no sábado em um comício em Melbourne, na Flórida. “Suécia? Quem acreditaria nisso? Suécia. Eles receberam um número alto (de refugiados). Eles enfrentam problemas como nunca pensaram que fosse possível”, disse o republicano.

Mas não houve registro de nenhum incidente na Suécia na sexta-feira, o que gerou uma série de reações no país. Muitos suecos começaram a fazer piada da fala de Trump, com a hashtag #LastNightInSweden. Houve também quem se indignasse.

O ex-primeiro ministro sueco Carl Bildt escreveu no Twitter: “Suécia? Ataque terrorista? O que ele tem fumado? São muitas perguntas”, em referência aos comentários de Trump.

“Nós fizemos a questão hoje ao Departamento de Estado. Estamos tentando esclarecer”, disse a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Catarina Axelsson.