Sobe para 40 número de jovens mortas em incêndio na Guatemala

Uma das adolescentes feridas no incêndio em um abrigo para menores ocorrido há quatro dias na Guatemala morreu devido às queimaduras, aumentando o número de vítimas fatais para 40. Segundo a assessoria de imprensa do hospital Roosevelt, a menina estava na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

O incêndio, cujas causas estão sendo investigadas, ocorreu na ala feminina do Lar Seguro Virgem de Assunção, em San José Pinuala, a 10 quilômetros da capital, Cidade da Guatemala.

O local abriga, por ordem judicial, menores de 18 anos vítimas de violência doméstica, de algum delito ou que foram resgatadas das ruas. O centro tem capacidade para 400 menores, mas abrigava 800 no momento do acidente.

Segundo o boletim mais recente, sete das adolescentes feridas estão em estado crítico e cinco foram transferidas para hospitais do Texas e de Houston, nos Estados Unidos, devido à gravidade de suas queimaduras.

No local do incêndio morreram 19 jovens; outras 11, no hospital San Juan de Dios; e 10 mais no Roosevelt, devido às queimaduras. Todas tinham entre 14 e 17 anos.

Neste sábado, centenas de pessoas protestaram em frente à Casa Presidencial e ao Palácio Nacional da Cultura, no centro histórico da capital guatemalteca.

Os manifestantes acusaram o governo do presidente Jimmy Morales de negligência por não ter evitado a tragédia.

