Singapura tem o passaporte mais poderoso do mundo, aponta ranking

Nenhum passaporte abre tantas portas no mundo quanto o de Singapura. Esta é a conclusão da edição de 2017 do projeto Passport Index, levantamento conduzido pela consultoria Arton Capital sobre quais são os documentos internacionais que permitem a entrada de seus portadores em outros países sem passar pelo burocrático processo de visto com antecedência.

Segundo a pesquisa, os detentores do passaporte de Singapura podem visitar sem burocracia 159 países, onde não necessitam vistos ou podem conseguir o carimbo logo na entrada. Até o ano passado, a nação asiática dividia a liderança do ranking com a Alemanha, mas superou o gigante europeu graças à decisão do Paraguai em remover suas restrições de entrada no país.

“Desde que se tornou independente, em 1956, a Singapura vem ampliando o poder de seu passaporte”, explicou Philippe May, diretor do escritório da Arton Capital em Singapura, à rede CNN. “Isso acontece devido a uma política externa inteligente e pensada a longo prazo, uma excelente diplomacia e pelo entendimento da globalização como uma oportunidade”.

O Passport Index considera todos os 193 países-membros da Organização das Nações Unidas (ONU), além de seis territórios – Taiwan, Macau, Hong Kong, Kosovo, Vaticano e Territórios Palestinos – para a elaboração do ranking. Pessoas que detêm o passaporte do Afeganistão são as que enfrentam as maiores dificuldades na hora de viagens internacionais – apenas 22 países abrem as portas para o documento sem a necessidade de visto com antecedência. Paquistão e Iraque (26), Síria (29) e Somália (34) aparecem nas piores posições do levantamento.

O Brasil aparece na 39ª posição do índex, a posição mais alta entre todos os países da América Latina. Os portadores do passaporte nacional têm direito a entrar sem a necessidade de visto em 108 territórios internacionais, e conseguem obter o carimbo na entrada de outros 36.