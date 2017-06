Sete marinheiros são encontrados mortos em destróier americano

Os corpos de sete marinheiros foram encontrados em um compartimento inundado do destróier norte-americano USS Fitzgerald, que colidiu com um cargueiro filipino na costa do Japão na última sexta-feira (16), segundo informou neste domingo o comando da Sétima Frota da Marinha dos Estados Unidos.

“Com as equipes de busca e salvamento ganhando acesso aos espaços que foram danificados durante o acidente, os marinheiros desaparecidos foram localizados”, diz o comunicado da marinha americana. O vice-almirante Joseph P. Aucoin afirmou que as buscas no mar foram encerradas e que o contratorpedeiro teria afundado se não fosse o esforço da tripulação.

“O dano foi significativo. Há um grande corte sob a água. Uma porção significativa da tripulação estava dormindo quando o destróier colidiu com o cargueiro, destruindo a cabine do comandante”, afirmou ele.

Segundo a marinha americana, o navio ainda opera com potência própria, mas sua propulsão é limitada. “O USS Fitzgerald sofreu danos em seu lado estibordo acima e abaixo da linha da água. A colisão resultou em algumas inundações. A extensão total dos danos ainda está sendo verificada.”

A embarcação, que levava uma tripulação de 330 homens, pertencia à classe Arleigh Burke de destróieres lança-mísseis. O USS Fitzgerald tem base em Yokosuka e apoia missões de paz e segurança na região Ásia-Pacífico.

(Com agência Reuters)