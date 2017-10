Senado espanhol aprova intervenção na Catalunha

O Senado da Espanha aprovou a aplicação do artigo 155 da Constituição, que permite ao governo intervir na autonomia da Catalunha e destituir todos os membros do governo catalão. A decisão, que teve 214 votos a favor, 47 contra e uma abstenção, acontece logo após o Parlamento catalão ter declarado mais cedo nesta sexta-feira a independência da região.

A declaração da câmara catalã aconteceu enquanto o Senado espanhol debatia as medidas propostas pelo governo espanhol para assumir competências do Executivo regional. No debate no Senado, o primeiro-ministro Mariano Rajoy garantiu hoje que “não há alternativa”, porque é preciso “recorrer à lei para fazer cumprir a lei” perante a “violação clara e evidente da democracia e dos direitos de todos”.

O chefe do governo espanhol afirmou ainda que o presidente do Executivo catalão, Carles Puigdemont, é o único responsável pela ativação dessas medidas, de acordo com a Constituição espanhola. “Ele e apenas ele”, ressaltou Rajoy, que, em sua conta no Twitter, pediu também “tranquilidade a todos os espanhóis”.