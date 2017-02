Sem festa, rainha Elizabeth II completa 65 anos no trono

A rainha Elizabeth II, a monarca reinante há mais tempo no mundo, comemora nesta segunda-feira o Jubileu de Safira, data que marca os 65 anos transcorridos desde que assumiu o trono britânico. Não há nenhuma festa, desfile ou evento especial para comemorar a data histórica, mas apenas uma salva de 41 tiros irá acontecer no centro de Londres para celebrar a ocasião.

Elizabeth II não comemorará o acontecimento, propiciado pela morte prematura de seu pai, George VI, em 1952, que a levou ao trono com 25 anos. Passará o dia em sua residência de Sandringham, no condado de Norfolk (leste da Inglaterra), o local onde seu pai morreu. No domingo foi à missa e recebeu sorridente flores do público que se aproximou para saudá-la.

O escritório da rainha divulgou um retrato de 2014 que a mostra usando joias de safira que ganhou do rei George VI como presente de casamento, em 1947. Elizabeth, de 90 anos, reduziu suas turnês internacionais, mas ainda comparece a atividades oficiais com regularidade em todo o Reino Unido.

Em dezembro ela disse que iria diminuir o número de patronatos, transferindo suas funções em dezenas de instituições de caridade, acadêmicas e esportivas a outros membros da família real.

1. A rainha Elizabeth II- 30/04/2013 zoom_out_map 1 /33 A rainha Elizabeth II- 30/04/2013 (Kirsty Wigglesworth/AP) A rainha Elizabeth II- 30/04/2013

2. A rainha Elizabeth II- 20/11/2014 zoom_out_map 2 /33 A rainha Elizabeth II- 20/11/2014 (Danny Lawson/WPA Pool/Getty Images) A rainha Elizabeth II- 20/11/2014

3. A Rainha Elizabeth II na estação Waverley, em Edimburgo. A rainha chegou ao trono aos 25 anos e hoje se torna a monarca de reinado mais longo no trono britânico - 09/09/2015 zoom_out_map 3 /33 A Rainha Elizabeth II na estação Waverley, em Edimburgo. A rainha chegou ao trono aos 25 anos e hoje se torna a monarca de reinado mais longo no trono britânico - 09/09/2015 (Andrew Milligan/Reuters) A Rainha Elizabeth II na estação Waverley, em Edimburgo. A rainha chegou ao trono aos 25 anos e hoje se torna a monarca de reinado mais longo no trono britânico - 09/09/2015

4. Elizabeth II celebra 90 anos zoom_out_map 4 /33 A rainha Elizabeth II recebe cumprimentos dos súditos durante caminhada em celebração ao seu aniversário de 90 anos em Windsor, a oeste de Londres - 21/04/2016 (John Stillwell/AFP) A rainha Elizabeth II recebe cumprimentos dos súditos durante caminhada em celebração ao seu aniversário de 90 anos em Windsor, a oeste de Londres - 21/04/2016

5. A rainha Elizabeth II e seus cães zoom_out_map 5 /33 Imagem feita pela renomada fotógrafa norte-americana Annie Leibovitz mostra a rainha Elizabeth II nos jardins do Castelo de Windsor com seus cães (Annie Leibovitz/AFP) Imagem feita pela renomada fotógrafa norte-americana Annie Leibovitz mostra a rainha Elizabeth II nos jardins do Castelo de Windsor com seus cães

6. A rainha Elizabeth II em seu discurso de Natal zoom_out_map 6 /33 A rainha Elizabeth II em seu discurso de Natal (Reprodução/VEJA) A rainha Elizabeth II em seu discurso de Natal

7. Família real britânica posa para foto, juntamente com os bisnetos da rainha Elizabeth II - 09/07/2015 zoom_out_map 7 /33 Família real britânica posa para foto, juntamente com os bisnetos da rainha Elizabeth II - 09/07/2015 (Mario Testino/Art Partner/Reuters) Família real britânica posa para foto, juntamente com os bisnetos da rainha Elizabeth II - 09/07/2015

8. Rainha Elizabeth II chega ao palácio de Westminster, em Londres, para o discurso de abertura anual do Parlamento - 27/05/2015 zoom_out_map 8 /33 Rainha Elizabeth II chega ao palácio de Westminster, em Londres, para o discurso de abertura anual do Parlamento - 27/05/2015 (Suzanne Plunkett/AFP) Rainha Elizabeth II chega ao palácio de Westminster, em Londres, para o discurso de abertura anual do Parlamento - 27/05/2015

9. A Rainha Elizabeth II senta a bordo de um trem na estação de Waverley, em Edimburgo. A rainha chegou ao trono aos 25 anos e hoje se torna a monarca de reinado mais longo no trono britânico - 09/09/2015 zoom_out_map 9 /33 A Rainha Elizabeth II senta a bordo de um trem na estação de Waverley, em Edimburgo. A rainha chegou ao trono aos 25 anos e hoje se torna a monarca de reinado mais longo no trono britânico - 09/09/2015 (Russell Cheyne/Reuters) A Rainha Elizabeth II senta a bordo de um trem na estação de Waverley, em Edimburgo. A rainha chegou ao trono aos 25 anos e hoje se torna a monarca de reinado mais longo no trono britânico - 09/09/2015

10. A rainha Elizabeth II participa na abadia de Westminster, em Londres, da cerimônia da Ordem de Bath, evento tradicional da ordem militar que acontece a cada quatro anos - 09/05/2015 zoom_out_map 10 /33 A rainha Elizabeth II participa na abadia de Westminster, em Londres, da cerimônia da Ordem de Bath, evento tradicional da ordem militar que acontece a cada quatro anos - 09/05/2015 (Sang Tan/AP) A rainha Elizabeth II participa na abadia de Westminster, em Londres, da cerimônia da Ordem de Bath, evento tradicional da ordem militar que acontece a cada quatro anos - 09/05/2015

11. Camilla, duquesa de Cornualha, o príncipe Charles, o príncipe George com seu pai William, Kate Midleton, Duquesa de Cambridge, a rainha Elizabeth II, o príncipe Harry e o príncipe Philip, duque de Edimburgo na varanda do Palácio de Buckingham, em Londres zoom_out_map 11 /33 Camilla, duquesa de Cornualha, o príncipe Charles, o príncipe George com seu pai William, Kate Midleton, Duquesa de Cambridge, a rainha Elizabeth II, o príncipe Harry e o príncipe Philip, duque de Edimburgo na varanda do Palácio de Buckingham, em Londres (Chris Jackson/Getty Images) Camilla, duquesa de Cornualha, o príncipe Charles, o príncipe George com seu pai William, Kate Midleton, Duquesa de Cambridge, a rainha Elizabeth II, o príncipe Harry e o príncipe Philip, duque de Edimburgo na varanda do Palácio de Buckingham, em Londres

12. A rainha Elizabeth II olha para o Trono de Ferro, durante visita ao elenco da série de televisão Game of Thrones em Belfast, na Irlanda do Norte - 24/06/2014 zoom_out_map 12 /33 A rainha Elizabeth II olha para o Trono de Ferro, durante visita ao elenco da série de televisão Game of Thrones em Belfast, na Irlanda do Norte - 24/06/2014 (Phil Noble/Reuters) A rainha Elizabeth II olha para o Trono de Ferro, durante visita ao elenco da série de televisão Game of Thrones em Belfast, na Irlanda do Norte - 24/06/2014

13. Rainha Elizabeth II durante seu jubileu de diamante, em Londres zoom_out_map 13 /33 Rainha Elizabeth II durante seu jubileu de diamante, em Londres (Bethany Clarke/AFP) Rainha Elizabeth II durante seu jubileu de diamante, em Londres

14. A rainha Elizabeth apresenta o troféu Diamond Jubilee Stakes da corrida de cavalos no último dia do Royal Ascot, na Inglaterra - 21/06/2014 zoom_out_map 14 /33 A rainha Elizabeth apresenta o troféu Diamond Jubilee Stakes da corrida de cavalos no último dia do Royal Ascot, na Inglaterra - 21/06/2014 (Kirstin Sinclair/Getty Images) A rainha Elizabeth apresenta o troféu Diamond Jubilee Stakes da corrida de cavalos no último dia do Royal Ascot, na Inglaterra - 21/06/2014

15. Elizabeth II no volante zoom_out_map 15 /33 Rainha Elizabeth II dirigindo seu Range Rover em 2011 (Chris Jackson/Getty Images) Rainha Elizabeth II dirigindo seu Range Rover em 2011

16. Rainha Elizabeth II monta seu cavalo zoom_out_map 16 /33 Rainha Elizabeth II monta seu cavalo no Castelo de Windsor, três dias depois da morte de sua mãe em 2002 (Dan Chung/Reuters) Rainha Elizabeth II monta seu cavalo no Castelo de Windsor, três dias depois da morte de sua mãe em 2002

17. A rainha Elizabeth II- 26/11/2002 zoom_out_map 17 /33 A rainha Elizabeth II- 26/11/2002 (Lichfield/Getty Images) A rainha Elizabeth II- 26/11/2002

18. Princesa Diana e a rainha Elizabeth II, em 1987 zoom_out_map 18 /33 Princesa Diana e a rainha Elizabeth II, em 1987 (Tim Graham/Getty Images) Princesa Diana e a rainha Elizabeth II, em 1987

19. Rainha Elizabeth II e a princesa Diana, durante encontro - 04/08/1987 zoom_out_map 19 /33 Rainha Elizabeth II e a princesa Diana, durante encontro - 04/08/1987 (Martin Cleaver/AP) Rainha Elizabeth II e a princesa Diana, durante encontro - 04/08/1987

20. Presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e a rainha Elizabeth II, conversam durante equitação, no Castelo de Widsor, na Inglaterra - 09/06/1982 zoom_out_map 20 /33 Presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e a rainha Elizabeth II, conversam durante equitação, no Castelo de Widsor, na Inglaterra - 09/06/1982 (Express/Getty Images) Presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e a rainha Elizabeth II, conversam durante equitação, no Castelo de Widsor, na Inglaterra - 09/06/1982

21. Rainha Elizabeth II com o príncipe Andrew, ao lado da princesa Anne, no castelo de Balmoral, na Escócia (08/09/1960) zoom_out_map 21 /33 Rainha Elizabeth II com o príncipe Andrew, ao lado da princesa Anne, no castelo de Balmoral, na Escócia (08/09/1960) (AP/VEJA) Rainha Elizabeth II com o príncipe Andrew, ao lado da princesa Anne, no castelo de Balmoral, na Escócia (08/09/1960)

22. Rainha Elizabeth II com o príncipe Andrew, no castelo de Windsor (24/09/1962) zoom_out_map 22 /33 Rainha Elizabeth II com o príncipe Andrew, no castelo de Windsor (24/09/1962) (Keystone/Getty Images/VEJA) Rainha Elizabeth II com o príncipe Andrew, no castelo de Windsor (24/09/1962)

23. Rainha Elizabeth II com os príncipes Edward e Andrew , no castelo de Windsor - 01/06/1965 zoom_out_map 23 /33 Rainha Elizabeth II com os príncipes Edward e Andrew , no castelo de Windsor - 01/06/1965 (Lisa Sheridan/Getty Images) Rainha Elizabeth II com os príncipes Edward e Andrew , no castelo de Windsor - 01/06/1965

24. Rainha Elizabeth II, com seu filho o Príncipe Charles zoom_out_map 24 /33 Rainha Elizabeth II, com seu filho o Príncipe Charles (VEJA.com/Getty Images) Rainha Elizabeth II, com seu filho o Príncipe Charles

25. Princesa Elizabeth (mais tarde Rainha Elizabeth II), com seu marido, o príncipe Philip, duque de Edimburgo e seu bebê filho, o príncipe Charles, em julho de 1949 zoom_out_map 25 /33 Princesa Elizabeth (mais tarde Rainha Elizabeth II), com seu marido, o príncipe Philip, duque de Edimburgo e seu bebê filho, o príncipe Charles, em julho de 1949 (Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images/VEJA) Princesa Elizabeth (mais tarde Rainha Elizabeth II), com seu marido, o príncipe Philip, duque de Edimburgo e seu bebê filho, o príncipe Charles, em julho de 1949

26. Coroação da rainha Elizabeth II foi em 2 de junho de 1953 na Abadia de Westminster zoom_out_map 26 /33 Coroação da rainha Elizabeth II foi em 2 de junho de 1953 na Abadia de Westminster (Topical Press Agency/Getty Images) Coroação da rainha Elizabeth II foi em 2 de junho de 1953 na Abadia de Westminster

27. Cerimônia de coroação de Elizabeth II - 02/06/1953 zoom_out_map 27 /33 Cerimônia de coroação de Elizabeth II - 02/06/1953 (Fox Photos/Getty Images) Cerimônia de coroação de Elizabeth II - 02/06/1953

28. Casamento de Rainha Elizabeth II e o Duque de Edinburgh, Príncipe Phillip zoom_out_map 28 /33 Rainha Elizabeth II, então princesa, em seu casamento com o Príncipe Phillip, Duque de Edinburgh, em 1947 (Universal History Archive/Getty Images) Rainha Elizabeth II, então princesa, em seu casamento com o Príncipe Phillip, Duque de Edinburgh, em 1947

29. Rainha Elizabeth aprende a trocar pneu zoom_out_map 29 /33 Ainda como princesa Elizabeth, a futura rainha britânica aprende a trocar pneu enquanto serve auxiliar-oficial do Exército Inglês, em 1945 (Roger Viollet/Getty Images) Ainda como princesa Elizabeth, a futura rainha britânica aprende a trocar pneu enquanto serve auxiliar-oficial do Exército Inglês, em 1945

30. Princesa Elizabeth durante a Segunda Guerra Mundial zoom_out_map 30 /33 Princesa Elizabeth repara um aquecedor mecânico durante serviço militar prestado na Segunda Guerra Mundial (Popperphoto/Getty Images) Princesa Elizabeth repara um aquecedor mecânico durante serviço militar prestado na Segunda Guerra Mundial

31. Rainha Elizabeth, com as princesas Elizabeth (à esquerda) e Margaret Rose (1930 - 2002) zoom_out_map 31 /33 Rainha Elizabeth, com as princesas Elizabeth (à esquerda) e Margaret Rose (1930 - 2002) (Hulton Archive/Getty Images) Rainha Elizabeth, com as princesas Elizabeth (à esquerda) e Margaret Rose (1930 - 2002)

32. Princesa Elizabeth (à dir.) e sua irmã, Princesa Margareth zoom_out_map 32 /33 Princesa Elizabeth (à dir.), aos 10 anos de idade e sua irmã mais nova, Princesa Margareth, em 1936 (Lisa Sheridan/Getty Images) Princesa Elizabeth (à dir.), aos 10 anos de idade e sua irmã mais nova, Princesa Margareth, em 1936

33. Rainha Elizabeth II, filha do duque e da duquesa de York, retratado como um bebê (1926) zoom_out_map 33/33 Rainha Elizabeth II, filha do duque e da duquesa de York, retratado como um bebê (1926) (Bob Thomas/Popperfoto/Getty Images/VEJA) Rainha Elizabeth II, filha do duque e da duquesa de York, retratado como um bebê (1926)

(Com agências Reuters e EFE)