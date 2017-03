Secretário do Interior dos EUA chega ao trabalho a cavalo

O novo secretário do Interior dos Estados Unidos, Ryan Zinke, surpreendeu seus funcionários na quinta-feira ao chegar ao trabalho em um meio de transporte pouco habitual: atravessou as ruas de Washington montado em um cavalo, em pleno horário do rush.

Zinke, que foi senador por Montana, se define como “caçador e pescador” e quis destacar, assim, seu vínculo com os territórios do oeste do país, conhecido pelo estilo de vida rural.

Em seu primeiro dia de trabalho e usando um chapéu de vaqueiro, o secretário foi a cavalo até a sede da agência federal, na esplanada nacional da capital americana, acompanhado por membros da polícia de parques. Assim que chegou, Zinke desceu do cavalo e entrou a pé em meio aos aplausos dos funcionários do departamento.

“Cumprirei fielmente a crença do presidente Teddy Roosevelt de que nossas apreciadas terras públicas são para o benefício e desfrute do povo e trabalharei sem descanso para assegurar que são administradas e preservadas de modo que beneficiem todas as futuras gerações de americanos”, declarou Zinke, ao assumir o cargo.

O Departamento de Interior é o encarregado de cuidar de terrenos federais e parques nacionais, a maior parte no oeste dos Estados Unidos, assim como as reservas indígenas. Indicado pelo presidente Donald Trump, o novo secretário foi confirmado após sabatina no Senado, na quarta-feira.

Humbled by the warm welcome at @Interior this morning pic.twitter.com/1zCvKc0CPL — Secretary Ryan Zinke (@SecretaryZinke) March 2, 2017

(Com EFE)