Saiba quem são os 44 tripulantes do submarino desaparecido San Juan

zoom_out_map 1/44 O capitão de fragata Pedro Martín Fernández, de 45 anos, é o comandante do submarino. Nascido em Tucumán, no norte da Argentina, é casado e pai de três adolescentes (//)

2. Maria Krawczyk zoom_out_map 2/44 Eliana Krawczyk é a única mulher a bordo. Ela se inscreveu na Escola Naval e, em 2012, tornou-se a primeira submarinista sul-americana. Aos 35 anos, é a chefe de Armas do ARA San Juan.Sobre sua condição de única mulher no submarino, disse que se sentia à vontade, em uma entrevista antes de embarcar. "Sempre vivi bem, e sempre gostei. Não tive nenhum freio, nem intervenção de ninguém. E nunca tive qualquer problema. Durmo com dois companheiros no mesmo camarote. Sou a única mulher a bordo e me sinto bem, contente e feliz", contou. (Ministerio de Defensa de Argentina/)

3. 19-Cabo principal Luis Alberto Niz zoom_out_map 3/44 O primeiro-cabo Luis Niz, de 25, é esperado em Mar del Plata pela sua noiva, também primeiro-cabo da Marinha argentina, Alejandra Morales. O casamento dos dois estava marcado para 7 de dezembro. Ao ser promovido em 2016, Niz foi destinado ao ARA San Juan. Nasceu em uma província sem litoral, La Pampa (Reprodução/)

4. 24-Tenente de fragata Renzo David Martín Silva zoom_out_map 4/44 O tenente Renzo Martin Silva, de 32, deve se casar no ano que vem. Entrou para a Escola Naval aos 18 anos e sonhava com ser submarinista desde a infância em sua terra natal San Juan, uma província colada à Cordilheira dos Andes. Sua futura esposa é María Eugenia Ulivarri Rodi, também militar (Reprodução/)

5. 14-Cabo principal Fernando Gabriel Santilli zoom_out_map 5/44 Fernando Santilli tem 35 anos e é submarinista desde 2010. Engenheiro de formação, deixou muito jovem sua província natal de Mendoza para buscar seu sonho de ser submarinista. Com pouco mais de um ano, seu filho Stefano aprendeu a dizer "papai" nesses últimos dias, contou sua esposa, Jessica Gopar, no Facebook."Oi Fernando. Aqui cada dia é um pouco mais duro. Há momentos de esperança e outros de angústia. Muitas pessoas rezam por você, não sabe quantas. Stefano aprendeu a dizer 'papai'. Diga a ele, filho, diga-lhe que ele virá", escreveu Jessica. (Reprodução/)

6. 21-Tenente de navio Fernando Vicente Villarreal zoom_out_map 6/44 Fernando Vicente Villareal, de 38 anos, é tenente de navio. Nasceu em Ushuaia, no sul da Argentina, mas vive em Mar del Prata com sua esposa e filha. Seu pai o descreveu como um homem “solidário e respeitoso” (Reprodução/)

7. Cabo principal Alberto Ramiro Arjona zoom_out_map 7/44 O cabo principal Alberto Ramiro Arjona, de 32 anos, é casado e pai de duas filhas. Vive com sua família em Mar del Plata há dez anos, mas é natural de Campo Quijano, em Salta (Reprodução/)

8. Cabo principal Germán Oscar Suárez zoom_out_map 8/44 Germán Óscar Suárez é sonarista do ARA San Juan. "Ele sempre me disse que (o submarino) era o que ele mais gostava, que era seguro, que em 40 anos nada aconteceu e por isso era quase impossível que houvesse algum perigo", disse sua esposa, Itatí Leguizamón (Reprodução/)

9. Cabo principal Leandro Fabián Cisneros zoom_out_map 9/44 Leandro Fabián Cisneros, de 28 anos, é cabo principal do submarino. Faz parte da Marinha argentina há sete anos e se casou recentemente com outra integrante da organização militar (Reprodução/)

10. Cabo principal Sergio Antonio Cuellar zoom_out_map 10/44 Natural de Salvador Mazza, o cabo principal Sergio Antonio Cuellar estava a bordo do ARA San Juan (Reprodução/)

11. Suboficial segundo Luis Marcelo Leiva zoom_out_map 11/44 O segundo suboficial Luis Marcelo Leiva é natural de Buenos Aires e tem um filho (Reprodução/)

12. Cabo segundo Aníbal Tolaba zoom_out_map 12/44 Aníbal Tolaba, morador de El Chingo, em Jujuy, é cabo principal do ARA San Juan (Reprodução/)

13. Triupulantes submarino San Juan zoom_out_map 13/44 Tenente de corveta de 30 anos, Jorge Luis Mealla é natural da província de Jujuy, no noroeste da Argentina. Segundo a sua família, esta foi a primeira vez que viajou em um submarino como o San Juan (Reprodução/)

14. 16 - Cabo principal Jorge Eduardo Valdez zoom_out_map 14/44 Jorge Eduardo Valdez tem 33 anos e é cabo principal no San Juan. Vive com sua filha em Mar del Plata (Reprodução/)

15. 22-Tenente de navio Víctor Andrés Maroli zoom_out_map 15/44 Víctor Andrés Maroli, de 37 anos, é tenente de navio do San Juan. Entrou na Marinha da Argentina em 2002 e em 2006 se tornou tenente (Reprodução/)

16. Triupulantes submarino San Juan zoom_out_map 16/44 Hugo Dante César Aramayo, cabo principal do San Juan de 33 anos, é natural do Estado de Jujuy. Em 2011, participou de uma das viagens do Libertad, outro submarino da Marinha argentina (Reprodução/) Hugo Dante César Aramayo

17. 29-Suboficial segundo Celso Oscar Vallejos zoom_out_map 17/44 A família do segundo suboficial Celso Oscar Vallejos homenageou o militar com um cartaz colado na base militar de Mar del Plata. "Sua família está esperando por você, nós te amamos e sentimos sua falta", escreveram (Reprodução/)

18. Triupulantes submarino San Juan zoom_out_map 18/44 O primeiro suboficial Alberto Cipriano Sánchez vive em Mar del Plata e tem 46 anos (Reprodução/)

19. 15-Cabo principal Luis Carlos Nolasco zoom_out_map 19/44 Luis Carlos Nolasco formou-se como técnico eletricista, entrou na Marinha em 2007. É cabo principal do San Juan. Tem duas filhas, de 4 e 7 anos (Reprodução/)

20. 26-tenente de corveta Alejandro Damián Tagliapietra zoom_out_map 20/44 Alejandro Damián Tagliapetra, de 27 anos, é tenente de corveta do ARA San Juan. Antes de se juntar às fileiras da Marinha, era entregador em uma sorveteria em Beccar, Buenos Aires. Na cidade, todos se lembram dele como "uma ótima pessoa" (Reprodução/)

21. Cabo principal Daniel Alejandro Polo zoom_out_map 21/44 O cabo principal Daniel Alejandro Polo é nativo da cidade de San Pedro de Jujuy, no noroeste do país, mas mora em Mar del Plata (Reprodução/)

22. Cabo principal Enrique Damián Castillo zoom_out_map 22/44 O cabo principal Enrique Damián Castillo é casado e tem uma filha pequena. “Força meu amor, força!”, escreveu a esposa do militar, Anabela Aguirre, nas redes sociais (Reprodução/)

23. Cabo principal Jorge Isabelino Ortiz zoom_out_map 23/44 O cabo principal Jorge Isabelino Ortiz, de 32 anos, é encarregado da parte elétrica e dos motores do submarino juntamente a outros dois oficiais da embarcação. É casado e tem um filho de 2 anos (Reprodução/)

24. Suboficial segundo Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez zoom_out_map 24/44 O segundo suboficial Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez, de 37 anos, é o encarregado da cozinha do submarino há quatro anos. Vive em Mar del Prata com sua esposa e filho (Reprodução/)

25. Cabo principal Federico Alejandro Coria Alcaraz zoom_out_map 25/44 O cabo principal Federico Alejandro Alcaraz Coria, de 27 anos, é maquinista do ARA San Juan há um ano (Reprodução/)

26. 23-Tenente de fragata Adrián Zunda Meoqui zoom_out_map 26/44 Adrián Zunda Meoqui queria ser marinheiro desde criança. Aos 32 anos é tenente de fragata do San Juan (Reprodução/)

27. 13-- Cabo principal Jorge Ariel Monzón zoom_out_map 27/44 Jorge Ariel Monzón é cabo principal e vive com sua família em Mar del Plata. É casado e tem uma filha pequena (Reprodução/)

28. 10-Suboficial segundo Víctor Marcelo Enríquez zoom_out_map 28/44 O segundo suboficial Víctor Marcelo Enríquez, de 37 anos, vive em Mar del Plata com sua esposa e suas duas filhas, de 5 e 11 anos (Reprodução/)

29. Suboficial segundo Hugo Arnaldo Herrera zoom_out_map 29/44 Hugo Arnaldo Herrera é segundo suboficial do San Juan e tem 39 anos. Trabalha na área de controle de tiro do submarino. É casado e tem um filho de 14 anos (Reprodução/)

30. 11-Cabo principal Mario Armando Toconas zoom_out_map 30/44 O cabo principal Mario Armando Toconas, de 36 anos, é pai de um menino de 8 anos e sua esposa está grávida de mais um filho. Trabalha na Marinha há 13 anos (Reprodução/)

31. 20-Cabo principal David Melián zoom_out_map 31/44 O cabo David Alonso Melián, de 30 anos, entrou na Marinha há oito anos. É natural de El Bobadal, em Santiago del Estero, no norte da Argentina (Reprodução/)

32. 08-Suboficial primeiro Walter Germán Real zoom_out_map 32/44 O primeiro suboficial Walter Germán Real, de 43 anos, entrou aos 17 anos na Escola de Mecânica da Armada. É natural de Pinamar, em Buenos Aires (//)

33. 27-Suboficial primeiro Víctor Hugo Coronel zoom_out_map 33/44 O primeiro suboficial Víctor Hugo Coronel é o enfermeiro do ARA San Juan. "Meu pai, irmãos, sobrinhos, esposa, filhos e amigos estão esperando por ele", afirmou seu irmão, Marcelo Coronel (Reprodução/)

34. 28-Suboficial segundo Roberto Daniel Medina zoom_out_map 34/44 Roberto Daniel Medina, de 40 anos, é segundo suboficial do submarino. Tem experiência em manobras de patrulha marítima no Atlântico. Casado e pai de dois filhos, vive em Mar del Plata (//)

35. 03-Tenente de navio Fernando Ariel Mendoza zoom_out_map 35/44 Tenente de navio, Fernando Ariel Mendoza nasceu em Concordia, Entre Ríos. É o terceiro na linha de comando do submarino. Sua família pendurou uma bandeira argentina em frente à base naval do San Juan, com as mãos de crianças estampadas, que rezam: "Força papai, sua família está esperando por você" (//)

36. 09-Suboficial primeiro Hernán Ramón Rodríguez zoom_out_map 36/44 Primeiro suboficial, Hernán Ramón Rodríguez trabalha há nove anos no submarino San Juan. É casado e natural de General Alvear, em Mendoza (Reprodução/)

37. 17- Cabo principal Luis Esteban García zoom_out_map 37/44 Luis Esteban García é cabo principal do submarino. É casado e tem dois filhos (//)

38. 12- Cabo principal Franco Javier Espinoza zoom_out_map 38/44 Com 33 anos de idade, o cabo principal Franco Javier Espinoza faz parte da tripulação do San Juan há cinco anos. É pai de uma menina de 5 anos (Reprodução/)

39. 06-Suboficial principal Javier Alejandro Gallardo zoom_out_map 39/44 O suboficial principal do San Juan, Javier Alejandro Gallardo, tem 47 anos e herdou de seu pai, que teve uma longa carreira na Marinha, a paixão pelo mar. Vive em Mar del Plata com sua família e é fã do time de futebol Boca Juniors (Reprodução/)

40. 05-Tenente de navio Diego Manuel Wagner zoom_out_map 40/44 Diego Manuel Wagner, de 38 anos, nasceu em Olavarría. É casado e tem três filhos. Exerce a função de tenente de navio no ARA San Juan (Reprodução/)

41. 07-Suboficial segundo Cayetano Hipólito Vargas zoom_out_map 41/44 O suboficial Cayetano Hipólito Vargas, de 45 anos, é casado e tem dois filhos. Vive em Mar del Plata há anos (//)

42. 02-Capitão de corveta Jorge Ignacio Bergallo zoom_out_map 42/44 Jorge Bergallo é o capitão de corveta do submarino. Morador de Mar del Plata, tem uma filha. Seu pai foi comandante do San Juan no passado e também comandou o submarino Libertad, da Marinha argentina (Reprodução/)

43. Avatar marinheiro zoom_out_map 43/44 O cabo principal Cristian David Ibáñez faz parte da equipe de radar do submarino. Seus irmãos dizem que têm vivido com "muita dor e angústia" a espera pelo resgate (iStockphoto/)