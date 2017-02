Rússia exige desculpas da Fox News, que chamou Putin de assassino

O Kremlin pediu nesta segunda-feira à rede de televisão americana Fox News que se desculpasse pelas palavras de um de seus jornalistas, que chamou de “assassino” o líder da Rússia, Vladimir Putin, durante uma entrevista com o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Consideramos que as palavras do jornalista da rede de televisão ‘Fox News’ são ofensivas e inaceitáveis”, disse aos veículos de imprensa locais o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

“Francamente, nós preferiríamos que essa respeitável rede de televisão apresentasse suas desculpas ao presidente da Rússia”, acrescentou Peskov. O jornalista da Fox News Bill O’Reilly perguntou a Trump se ele respeitava Putin, e o líder americano respondeu afirmativamente, mas disse que isso não significa que ele se dá bem com todas as pessoas que respeita. Nesse momento, O’Reilly insistiu no tema e disse a Trump: “Putin é um assassino”.

A resposta do presidente não demorou: “Há muitos assassinos. Nós temos muitos assassinos. Bom, você acha que nosso país é muito inocente?”. O porta-voz do Kremlin não quis comentar a resposta do presidente americano.

