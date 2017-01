Rússia acusa EUA de ‘caça às bruxas’ por alegações de ciberataque

Acusações de que a Rússia tentou influenciar a eleição dos Estados Unidos a favor de Donald Trump são uma “caça às bruxas em grande escala”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta segunda-feira. O comentário é a primeira reação oficial desde à divulgação de um relatório dos serviços de inteligência americanos, na sexta-feira, confirmando a interferência russa na eleição presidencial.

A versão do documento publicada, censurando informações confidenciais, alega que o presidente russo, Vladimir Putin, dirigiu uma campanha por diversas frentes para ajudar Trump a superar sua rival Hillary Clinton. Segundo o relatório, o país conduziu ciberataques, propaganda enganosa e disseminação de notícias falsas.

Segundo Peskov, não há provas que mostrem que autoridades russas estiveram envolvidas com o vazamento de documentos ou outras interferências. “É realmente algo que lembra uma caça às bruxas em grande escala”, disse Peskov a repórteres. Suas palavras ecoam as do próprio Trump, que foi citado pelo jornal The New York Times na sexta-feira dizendo que a comoção sobre o ciberataque russo era uma “caça às bruxas política”.

Comentando o relatório, Peskov também afirmou que se tratam de “acusações sem fundamento” e feitas de maneira “amadora, não profissional”. “Não sabemos de qual informação eles realmente estão se valendo”, comentou. Questionado se Putin havia lido uma tradução do relatório, o porta-voz disse não haver nada no documento “que valha a pena ler em detalhe”.

Tanto Trump quanto Putin disseram querer restaurar as relações entre Estados Unidos e Rússia e o porta-voz do Kremlin indicou que as acusações não irão atrapalhar o processo, já que Moscou está “de olho no novo governo”. Segundo Peskov, um encontro entre os dois presidentes começará a ser discutido quando o republicano tomar posse, em 20 de janeiro.

(Com Reuters)