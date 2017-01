Ruínas históricas da Síria são atacadas pelo Estado Islâmico

O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) voltou a danificar ruínas greco-romanas na cidade síria de Palmira, que contém monumentos que fazem parte do Patrimônio Mundial da Unesco, informou nesta sexta-feira o diretor de museus da Direção Geral de Antiguidades, Ahmad Dib.

“Temos informações que o EI causou danos, mas falta confirmar os detalhes”, disse Dib.

Ele explicou que as autoridades sírias estão tentando verificar se danificaram o teatro romano da cidade, como informaram alguns meios, e lembrou que os jihadistas assassinaram ontem várias pessoas nesse teatro.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos afirmou que nas últimas 48 horas não se registrou nenhuma explosão na parte arqueológica da cidade nem em seus arredores. A ONG afirmou que no dia 11 de janeiro os extremistas causaram danos na parte frontal do teatro romano quando colocavam explosivos na região.

Os jihadistas retomaram Palmira em 11 de dezembro do ano passado, dias após lançar uma ofensiva contra posições do Exército sírio no leste da província central de Homs, onde fica a cidade.