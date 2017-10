Route 91 Harvest: o festival country transformado em tragédia

zoom_out_map 1 /23 Um casal é visto no chão, após tiros serem disparados sobre uma multidão que assistia um show de música country em Las Vegas, nos EUA - 02/10/2017 (David Becker/Getty Images) Las Vegas, nos EUA - 02/10/2017

zoom_out_map 2 /23 Público procura abrigo para se proteger dos tiros durante um ataque em um show em Las Vegas nos Estados Unidos - 02/10/2017 (David Becker/Getty Images) Público procura abrigo para se proteger dos tiros durante um ataque em um show em Las Vegas nos Estados Unidos - 02/10/2017

zoom_out_map 3 /23 Homem abraça uma mulher ferida após um ataque a tiros durante um festival de música country em Las Vegas, nos Estados Unidos - 02/10/2017 (David Becker/Getty Images) Homem abraça uma mulher ferida após um ataque a tiros durante um festival de música country em Las Vegas, nos Estados Unidos - 02/10/2017

zoom_out_map 4 /23 Mulher ferida chora após tiroteio no evento country Route 91 Harvest Festival, em Las Vegas - 02/10/2017 (Al Powers/Invision/AP) Las Vegas - 02/10/2017

zoom_out_map 5 /23 Um ataque durante um show ao ar livre em Las Vegas, nos Estados Unidos, deixou 58 mortos e 515 feridos -02/10/2017 (Ethan Miller/Getty Images/AFP) Las Vegas

zoom_out_map 6 /23 O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz um minuto de silêncio após ataque em Las Vegas - 02/10/2017 (Joshua Roberts/Reuters) Las Vegas - 02/10/2017

zoom_out_map 7 /23 O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz pronunciamento após ataque em Las Vegas - 02/10/2017 (Joshua Roberts/Reuters) Las Vegas - 02/10/2017

zoom_out_map 8 /23 Um par de botas de cowboy é fotografado perto do local onde um atirador abriu fogo contra uma multidão em um festival de música country em Las Vegas, nos EUA - 02/10/2017 (Las Vegas Sun/Steve Marcus/Reuters) Las Vegas, nos EUA - 02/10/2017

zoom_out_map 9 /23 Um ataque durante um show ao ar livre em Las Vegas, nos Estados Unidos, deixou 58 mortos e 515 feridos -02/10/2017 (David Becker/Getty Images) Las Vegas

zoom_out_map 10 /23 Um ataque durante um show ao ar livre em Las Vegas, nos Estados Unidos, deixou 58 mortos e 515 feridos -02/10/2017 (Mark RALSTON/AFP) Las Vegas

zoom_out_map 11 /23 Um ataque durante um show ao ar livre em Las Vegas, nos Estados Unidos, deixou 58 mortos e 515 feridos -02/10/2017 (Mark Wilson/Getty Images/AFP) Las Vegas, nos Estados Unidos -02/10/2017

zoom_out_map 12 /23 Janelas quebradas são vistas no 32º andar do Mandalay Bay Resort and Casino depois que um homem armado abriu fogo contra o público que assistia um festival de música country em Las Vegas, no estado americano de Nevada - 02/10/2017 (David Becker/Getty Images/AFP) Janelas quebradas são vistas no 32º andar do Mandalay Bay Resort and Casino depois que um homem armado abriu fogo contra o público que assistia um festival de música country em Las Vegas, no estado americano de Nevada - 02/10/2017

zoom_out_map 13 /23 Janelas quebradas são vistas no 32º andar do Mandalay Bay Resort and Casino depois que um homem armado abriu fogo contra o público que assistia um festival de música country em Las Vegas, no estado americano de Nevada - 02/10/2017 (David Becker/Getty Images/AFP) Janelas quebradas são vistas no 32º andar do Mandalay Bay Resort and Casino depois que um homem armado abriu fogo contra o público que assistia um festival de música country em Las Vegas, no estado americano de Nevada - 02/10/2017

zoom_out_map 14 /23 Pessoas socorrem feridos após um ataque a tiros durante show de música country em Las Vegas, no estado americano de Nevada - 02/10/2017 (David Becker/Getty Images) Pessoas socorrem feridos após um ataque a tiros durante show de música country em Las Vegas, no estado americano de Nevada - 02/10/2017

zoom_out_map 15 /23 Um ataque durante um show ao ar livre em Las Vegas, nos Estados Unidos, deixou 58 mortos e 515 feridos -02/10/2017 (Mike Blake/Reuters) Las Vegas

zoom_out_map 16 /23 Corpos cobertos de sangue ficam no chão após um ataque a tiros durante um festival de música country em Las Vegas, no estado americano de Nevada - 02/10/2017 (David Becker/Getty Images) Corpos cobertos de sangue ficam no chão após um ataque a tiros durante um festival de música country em Las Vegas, no estado americano de Nevada - 02/10/2017

17. Tiroteio durante show country em Las Vegas zoom_out_map 17 /23 Ambulância sai do cruzamento da Las Vegas Boulevard e Tropicana Avenue após um atirador abrir fogo contra o público que assistia um festival de música country em Las Vegas - 02/10/2017 (Ethan Miller/Getty Images) Ambulância sai do cruzamento da Las Vegas Boulevard e Tropicana Avenue após um atirador abrir fogo contra o público que assistia um festival de música country em Las Vegas - 02/10/2017

18. Tiroteio durante show country em Las Vegas zoom_out_map 18 /23 Corpo é coberto no cruzamento da Avenida Tropicana com a Las Vegas Boulevard South depois de um tiroteio durante um festival de música em Las Vegas, nos Estados Unidos - 02/10/02017 (Steve Marcus/Las Vegas Sun/Reuters) Corpo é coberto no cruzamento da Avenida Tropicana com a Las Vegas Boulevard South depois de um tiroteio durante um festival de música em Las Vegas, nos Estados Unidos - 02/10/02017

19. Tiroteio em Las Vegas zoom_out_map 19 /23 Polícia de Las Vegas e equipes médicas estão no cruzamento da Avenida Tropicana e do Boulevard South de Las Vegas após um tiroteio em massa durante um festival de música - 02/10/2017 (Steve Marcus/Las Vegas Sun/Reuters) Polícia de Las Vegas e equipes médicas estão no cruzamento da Avenida Tropicana e do Boulevard South de Las Vegas após um tiroteio em massa durante um festival de música - 02/10/2017

20. Tiroteio durante show country em Las Vegas zoom_out_map 20 /23 Um chapéu de cowboy é visto na rua após um tiroteio durante o festival country 'Route 91 Harvest', que acabou com 50 mortos e mais de 200 feridos (David Becker/Getty Images) Um chapéu de cowboy é visto na rua após um tiroteio durante o festival country 'Route 91 Harvest', que acabou com 50 mortos e mais de 200 feridos

21. Tiroteio durante show country em Las Vegas zoom_out_map 21 /23 Pessoas correm ao ouvir tiros durante o festival 'Route 91 Harvest', em Las Vegas, no estado americano de Nevada. O atirador disparava do 32º andar de um prédio em frente ao espaço dos shows - 02/10/2017 (David Becker/Getty Images) Pessoas correm ao ouvir tiros durante o festival 'Route 91 Harvest', em Las Vegas, no estado americano de Nevada. O atirador disparava do 32º andar de um prédio em frente ao espaço dos shows - 02/10/2017

22. Tiroteio durante show country em Las Vegas zoom_out_map 22 /23 Agente da polícia de Las Vegas permanece na área de um ataque a tiros no cruzamento da Avenida Tropicana e do Las Vegas Boulevard South durante um festival de música country - 02/10/2017 (Steve Marcus/Las Vegas Sun/Reuters) Agente da polícia de Las Vegas permanece na área de um ataque a tiros no cruzamento da Avenida Tropicana e do Las Vegas Boulevard South durante um festival de música country - 02/10/2017

23. Tiroteio durante show country em Las Vegas zoom_out_map 23/23 Oficiais de polícia apontam suas armas para um carro na Avenida Tropicana em Las Vegas Boulevard depois de um atirador abrir fogo contra as pessoas durante um festival de música country deixando dezenas de mortos - 02/10/2017 (Ethan Miller/Getty Images) Oficiais de polícia apontam suas armas para um carro na Avenida Tropicana em Las Vegas Boulevard depois de um atirador abrir fogo contra as pessoas durante um festival de música country deixando dezenas de mortos - 02/10/2017

O Route 91 Harvest, o festival realizado em Las Vegas neste domingo teve um final trágico. Segundo as autoridades americanas, 58 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas após um atirador abrir fogo contra o público que acompanhava um show no domingo.

O autor do massacre, Stephen Paddock, um homem branco de 64 anos, disparou repetidas vezes de um quarto no alto do hotel Mandalay Bay, perto do local do festival que reunia mais de 22.000 pessoas. Segundo o FBI, Paddock agiu sozinho e provavelmente não tinha vínculos com grupos terroristas internacionais.

O festival

O Route 91 Harvest é um festival dedicado à música country e ontem encerrava sua quarta edição após três dias de shows. A estrutura do evento era composta por dois palcos, onde ontem ocorreram as apresentações de Jason Aldean, Eric Church e Sam Hunt. Aldean estava no palco quando começaram os tiros.

“Essa noite foi além do terrível. Ainda não sei o que dizer, mas só queria informar que eu e minha equipe estamos a salvo. Meus pensamentos e orações estão com todos os afetados. Me dói o coração que isso tenha ocorrido com quem só veio aproveitar o que deveria ter sido uma noite divertida”, disse Aldean nas redes sociais.

O Route 91 Harvest foi realizado no Las Vegas Village, um local multiuso e ao ar livre com 60.000 metros quadrados, localizado na famosa Las Vegas Strip, onde ficam os mais célebres hotéis e cassinos da cidade. Segundo informações iniciais das investigações, o responsável pelo massacre atirou contra o público desde o 32º andar do Mandalay Bay. Os tiros cruzaram a Las Vegas Strip até o local do evento.

O festival contava com seis entradas diferentes para o público e, além dos shows, oferecia aos presentes uma variada oferta de entretenimento, com bares, restaurantes e lojas especializadas em moda country. Os ingressos para o festival estavam esgotadas. Os preços oscilavam entre 210 dólares (660 reais) para o pacote de três dias, na versão mais barata, e 750 dólares (2.360 reais) no valor mais caro.

The crowd is ready for our boy Sam Hunt to take the stage! #Day2 #RT91Harvest #ThreeDayNeonSleepover pic.twitter.com/Ozi4BYRnvH — Route 91 Harvest (@Route91Harvest) October 1, 2017

O festival é organizado pela Live Nation, empresa responsável por turnês de grandes artistas. O executivo-chefe da companhia, Michael Rapino, expressou tristeza pelo ocorrido. “Nossos corações estão com as vítimas de Las Vegas, suas famílias e seus entes queridos que estão de luto nesta manhã e com nossos funcionários da Live Nation”, afirmou no Twitter.

A Live Nation também organizava a turnê da cantora americana Ariana Grande, suspensa após o ataque terrorista em um de seus shows no dia 23 de maio. A explosão matou 22 pessoas.

(Com EFE)