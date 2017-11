Reunião entre Trump e Putin no Vietnã é incerta

As perspectivas de um encontro entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a cúpula Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) desta semana são incertas, depois que o Kremlin afirmou que a reunião era definitiva, antes de voltar atrás e dizer que era apenas uma possibilidade.

Putin e Trump, que se encontraram pela primeira vez em julho para discutir alegações de interferência russa na última eleição presidencial americana, estão ambos planejando comparecer à cúpula desta semana em Da Nang, no Vietnã.

O assessor do Kremlin Yuri Ushakov disse a agências de notícias russas nesta quinta-feira que o encontro acontecerá na sexta-feira, mas Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, recuou em seguida, antes de o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, dizer que nenhuma decisão foi tomada sobre conversas formais.

Tillerson, que está em Pequim junto com Trump, também questionou se os dois líderes terão questões suficientes para discutir que justifiquem uma reunião. “Nunca houve um acordo, certamente não para uma (reunião) bilateral completa”, disse Tillerson, acrescentando que não seria incomum se os dois líderes tivessem uma reunião informal espontânea caso se encontrarem durante a cúpula.

Península coreana

O Kremlin, que quer tentar melhorar os laços entre os Estados Unidos e a Rússia, afirmou que tem tentado marcar uma reunião, enquanto Trump disse, antes de iniciar sua viagem pela Ásia, que poderia encontrar com Putin no Vietnã para falar com ele da situação na península coreana. “Esperamos nos reunir com Putin, sim. Queremos que ele nos ajude com a Coreia do Norte, e nos reuniremos com outros muitos líderes”, disse o presidente americano.

Ontem, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, disse que a situação na península coreana será um dos assuntos principais das conversas entre Putin e Trump no Vietnã. “Acredito que a desnuclearização da península coreana e a situação na região será um dos temas centrais na reunião dos líderes dos nossos países”, disse Ryabkov à agência oficial russa RIA Novosti.

Segundo Ushakov, a guerra da Síria e a atual crise nos laços bilaterais entre as autoridades russas e americanas também poderia ser assuntos discutidos no encontro.

Trump e Putin se reuniram pela primeira vez em julho no encontro do G20 em Hamburgo, na Alemanha. Desde então, as negociações entre os dois países tornaram-se mais difíceis, com o Congresso americano impondo novas sanções contra a Rússia, Moscou limitando o número de funcionários diplomáticos americanos na Rússia e o fechamento dos escritórios diplomáticos russos nos Estados Unidos.

