Resultados preliminares favorecem coalizão de Macri na Argentina

As primeiras informações sobre a contagem de votos nas eleições legislativas da Argentina colocam a ex-presidente Cristina Kirchner em segundo lugar na disputa de três vagas pelo Senado na província de Buenos Aires.

Cristina aparece com 35,9%, sete pontos percentuais atrás do candidato da coalizão do presidente Maurício Macri, Esteban Bullrich, com 42,9%. Se confirmado o resultado, seu partido, o Unidade Cidadã, terá direito a uma única cadeira no Senado. Ela retornará para um cargo público pela porta pequena, como dizem os argentinos.

Contudo, como nas eleições primárias que ocorreram em agosto a Cambiemos saiu à frente na apuração parcial, pois os votos das grandes cidades chegam antes, é preciso tomar um pouco de cautela. No seu comando de campanha, no estádio do time de futebol do Arsenal, no bairro de Sarandí, a música pop e o rock não conseguiam animar os militantes presentes.

A candidata a deputada pela cidade de Buenos Aires, Elisa Carrió, da coalizão do presidente, aparecia com 50%.