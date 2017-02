Resultado apertado sugere segundo turno no Equador

Os equatorianos foram às urnas neste domingo, dia 19, e tiveram de optar entre Lenín Moreno, candidato que promete preservar a plataforma populista do presidente Rafael Correa, de esquerda, ou um dos vários candidatos mais conservadores que se comprometem a atacar a corrupção e a cortar impostos para estimular a economia.

As pesquisas já indicavam uma disputa apertada, algo que as pesquisas locais de boca de urna confirmaram ao apontar os primeiros resultados: Lenin Moreno (Alianza País Movement) atingiu 39,4% dos votos, e Guillermo Lasso (aliança CREO-SUM) atingiu 30,5% dos votos. São eles que deverão disputar o segundo turno, no próximo dia 2 de abril.

Para ganhar em primeiro turno no Equador, o candidato precisa obter 50% dos votos válidos mais um voto ou chegar a 40%, desde que o segundo colocado tenha o equivalente a dez pontos percentuais a menos.

Veja abaixo os resultados de três dos principais institutos de pesquisas do Equador:

Resultados da empresa de pesquisas Ecuavisa:

Lenin Moreno 39,4%

Guillermo Lasso 30,5%

Cynthia Viteri 15,5%

Paco Moncayo 6%

Resultados da empresa de pesquisas Market:

Lenin Moreno: 36,2%

Guillermo Lasso: 26,1%

Cynthia Viteri: 23,1%

Paco Moncayo: 6,5%

Resultados da pesquisa da Opinión Pública:

Lenin Moreno: 42,9%

Guillermo Lasso: 27,7%

Cynthia Viteri: 14,7%

Paco Moncayo: 6,1%