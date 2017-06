Repressão a protestos já matou 76 pessoas na Venezuela

A dura repressão de Nicolás Maduro às manifestações contra seu governo fez nesta quinta-feira mais uma vítima na Venezuela. David José Vallenilla, um técnico em enfermagem de 22 anos, foi atingido por três tiros no peito pela Guarda Nacional Bolivariana. O jovem chegou a ser levado para hospital, mas morreu na mesa de cirurgia, informou o jornal local El National.

#22Jun David José Vallenilla (22) técnico en enfermería, asesinado vilmente por GNB en Autopista #FranciscoFajardo frente a La Carlota QEPD pic.twitter.com/zbOHY0P5zD — TROYANO™© (@TroyanoPay) June 22, 2017

O momento em que Vallenilla é atingido ao se aproximar da Base Aérea de La Carlota, em uma das principais avenidas do município de Chacao, em Caracas, foi registrado ao vivo pelo canal VivoPlay e rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

El momento preciso en que un GNB dispara contra joven manifestante #EnVIVOplay por: https://t.co/AyLxbCohdr pic.twitter.com/M4MM5LS8S7 — VIVOplay (@vivoplaynet) June 22, 2017

Nas imagens é possível ver quando Vallenilla tenta jogar algo por cima das grades da Base Aérea e dois homens da Guarda atiram quase à queima-roupa. Quando o jovem já esta no chão, um dos oficiais faz mais um disparo.

Él era David Jose Vallenilla era TSU de Enfermería, tenía 22 años @NicolasMaduro ojalá estas imágenes te persigan el resto de tu vida. pic.twitter.com/ZZ6P7SmvRj — Rebeca Costoya (@rebecacostoya) June 22, 2017

“Ele deu entrada na Emergência da Clínica El Ávila com três tiros no peito esquerdo que destruíram seu coração, ventrículo e átrios. Os médicos tentaram todas as manobras possíveis, mas não havia nada a fazer”, disse o deputado da oposição José Manuel Olivares ao jornal El Estimulo.

Com a morte de Vallenilla, subiu para 76 o número de mortos pela violenta repressão do governo aos manifestantes que, desde o começo de abril, saem todos os dias às ruas para protestar contra o presidente Nicolás Maduro.