Rambo venezuelano: piloto que pediu a saída de Maduro é ator

O presidente venezuelano Nicolás Maduro já inventou contra si dezenas de golpes de Estado e sempre usou isso para aumentar ainda mais a repressão.

Daí ser natural que, quando um helicóptero lançou, neste terça-feira 27, granadas contra a sede do Tribunal Supremo de Justiça, em Caracas, muitos pensaram em se tratar de uma encenação.

Pois eis que o piloto do helicóptero, o inspetor da polícia científica Oscar Pérez é um ator que gosta de aparecer como um aventureiro destemido para as câmeras.

Em sua conta no Instagram, o policial se mostra como um homem de ação. É um Chuck Norris do Caribe. Ou um Rambo venezuelano. O melhor dos seus vídeos é um em que Pérez pula de paraquedas de cima de um helicóptero, levando consigo um cachorro desesperado. O sucesso é garantido: são 245 mil seguidores.

Há fotos dele com armas, de treinamentos, de helicópteros, além dezenas de vídeos onde aparece armado debaixo da água, armado no helicóptero, faz truques com espelhos, alvos e armas, entre outros.

Pérez está sendo caçado pelas autoridades da Venezuela depois de sobrevoar a sede do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) em Caracas com um helicóptero, e divulgar uma mensagem na qual exige a renúncia do presidente Nicolás Maduro.

A ação cinematográfica não é novidade para o que parecer ser uma ação rebelde do policial de 36 anos — em 2015, ele participou do filme “Muerte Suspendida” como um dos protagonistas.

Maduro classificou o ato como um “ataque terrorista” e o acusa de ter disparado tiros e jogado granadas contra o prédio do Supremo. Em vídeos divulgados na internet é possível ouvir o som dos disparos. Já as bombas parecem não ter explodido.