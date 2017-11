Rainha Elizabeth e príncipe Philip completam 70 anos de casamento

A rainha Elizabeth II e o príncipe Philip, duque de Edimburgo, estão completando 70 anos de casados nesta segunda-feira. Em comemoração, os meios de comunicação britânicos divulgaram novos retratos do casal, feitos no início do mês no Castelo de Windsor.

A monarca e o duque se casaram em 20 de novembro de 1947, quando ela ainda era princesa e ele era o tenente Philip Mountbatten. O casamento aconteceu na Abadia de Westminster, em Londres, cinco anos antes de Elizabeth ascender ao trono, após a morte de seu pai, o rei George VI.

Para celebrar, o casal fez retratos especiais no Salão Branco do Castelo de Windsor no início de novembro. Na fotos, a rainha utiliza um vestido de dia na cor creme, desenhado pela estilista Angela Kelly. Além do broche ‘Escaravelho’ feito de ouro, esculpido em rubi e diamante, dado a ela por Philip em 1966 e desenhado por Andrew Grima. Os retratos são do fotógrafo britânico Matt Holyoak.

O casal também deve comemorar o aniversário com um jantar particular para a família e amigos no Castelo de Windsor. Os sinos da Abadia de Westminster devem soar para lembrar a data.

O serviço de correios britânico, o Royal Mail, cunhou um conjunto de seis novos selos comemorativos para marcar o noivado e o casamento.

Quando se casaram, Elizabeth tinha 21 anos enquanto o príncipe tinha 26. Hoje, o casal real tem respectivamente, 91 e 96 anos.