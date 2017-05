Quem será o novo presidente do Irã?

3/3 (Tasnim News Agency/Reuters)

Qalibaf é veterano de guerra, ex-comandante da Guarda Revolucionária e ex-chefe de polícia iraniana. Atualmente, ocupa o cargo de prefeito de Teerã. O ultraconservador, que tem experiência política e apoiadores poderosos, prometeu criar 5 milhões de empregos e mais do que duplicar as receitas do país.

Dirigiu uma forte campanha em 2005, mas perdeu nos últimos dias, quando os conservadores transferiram seus votos para Mahmoud Ahmadinejad. Qalibaf também ficou em segundo lugar em 2013, na corrida contra Hassan Rohani.

Nestas eleições, foi bem em todos os debates e lidera uma campanha ativa de críticas às políticas econômicas de Rohani. Assim como Raisi, apela para as camadas mais baixas da sociedade iraniana e parece estar agradando, apesar de lutar contra acusações de corrupção e má gestão. Com 11,6% das intenções de voto, Qalibaf é apontado como o concorrente mais forte do atual presidente.