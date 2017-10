Quem são os sete homens que governam a China

O presidente chinês Xi Jinping obteve, sem surpresa, nesta quarta-feira um novo mandato. O Partido Comunista da China (PCC) rompeu com um precedente recente e revelou a nova composição de sua liderança sem um sucessor claro para o presidente.

“Assumo minha relação não apenas como uma aprovação ao meu trabalho, mas também com um estímulo para seguir avançando”, declarou Xi Jinping em um discurso exibido ao vivo na televisão.

Xi, que foi enaltecido a um nível similar ao de Mao Tsé-Tung na terça-feira, ao ter seu nome incluído nos estatutos quando ainda está no poder, apareceu ao lado dos outros seis membros eleitos hoje para compor o Comitê Permanente do Politburo, o reduzido organismo que detém o poder na China. Além do presidente, o primeiro-ministro Li Keqiang foi o único que manteve o posto em meio às amplas mudanças.

Em um evento coreografado nos mínimos detalhes, no Grande Salão do Palácio do Povo, Xi liderou a apresentação dos novos membros do Politburo. Todos os sete membros têm mais de 60 anos de idade e pela primeira vez não há nenhum integrante nascido antes da Revolução Comunista de 1949. A idade dos integrantes é um forte indício de que nenhum deles sucederá Xi Jinping no próximo congresso, em 2022. Xi, de 64 anos e líder do PCC desde o fim de 2012, permanecerá por mais cinco anos como secretário-geral, o cargo supremo na pirâmide de poder da China.

A composição do Comitê Permanente pareceu fazer concessões para incluir uma gama variada de vozes das elites do partido. Os novos membros, no entanto, provavelmente terão menos influência que seus antecessores. “O pensamento de Xi Jinping será a linha ideológica da China e do novo comunismo”, afirmou a agência oficial Xinhua.

Conheça todos os membros da equipe que comandará o governo nos próximos cinco anos:

Xi Jinping

O líder de 64 anos foi ratificado sem o menor vislumbre de tropeço em seu cargo de secretário-geral do PCC, prometendo “uma nova era” para a China.

A ausência de um sucessor indicado e a inclusão de seu nome na Carta do Partido, onde já figura “o Pensamento Xi Jinping”, sugerem que poderia continuar manipulando os fios do poder após o seu segundo mandato, que acaba em 2022, apesar do teórico limite de idade de 68 anos.

Li Keqiang

Doutor em Economia e fluente em inglês, o atual primeiro-ministro, de 62 anos, havia prometido, ao assumir a função há cinco anos, ambiciosas reformas estruturais, liberalização dos mercados e equidade para as empresas estrangeiras.

Mas Xi Jinping se apoderou rapidamente do controle da economia, e a crise da Bolsa no verão de 2015 ofuscou a imagem de Li Keqiang, cuja margem de manobra se mostrou limitada.

Li Zhanshu

Diretor da influente “Administração Geral”, que gerencia os assuntos do partido, Li Zhanshu, de 67 anos, é muito próximo de Xi Jinping, com quem trabalha desde os anos 1980. Ele o acompanha regularmente em suas viagens ao exterior.

Wang Yang

Um dos quatro vice-primeiros-ministros chineses Wang Yang, de 62 anos, dirigiu o Partido na rica província de Guangdong (sul) entre 2007 e 2012. Ficou conhecido ao anunciar ambiciosas reformas liberais e ao defender o setor privado, o mercado e os sindicatos.

Wang é considerado uma das vozes mais liberais do Partido, contrariando a corrente do intervencionismo estatal praticado por Xi Jinping.

Wang Huning

Este jurista de 62 anos é o principal teórico do PCC: ajudou na concepção das “Três representações”, impulsionadas pelo ex-presidente Jiang Zemin, e depois na da “Perspectiva científica do desenvolvimento” de seu sucessor, Hu Jintao. Partidário de um poder central forte, certamente contribuirá para dar forma ao conteúdo do “Pensamento Xi Jinping”.

Zhao Leji

Chefia desde 2012 o poderoso “Departamento da Organização” do Partido, que determina as indicações dos quadros dirigentes. Próximo a Xi Jinping, Zhao Leji, de 60 anos,foi nomeado para a liderança da Comissão de Inspeção Disciplinar, gendarme do Partido encarregado de dirigir a ampla luta contra a corrupção.

Han Zheng

Han Zheng, de 63 anos, realizou a maior parte de sua carreira em Xangai, capital econômica do país. Apesar de seu superior Chen Liangyu, ter caído em desgraça, envolvido em um escândalo de corrupção, Han sobreviveu.

Prefeito da cidade durante quase uma década, Han supervisionou as monumentais obras para a Exposição Universal de 2010, antes de tomar as rédeas do PCC local em 2012. Também é conhecido por suas relações com a “facção xanganiana” dos próximos a Jiang Zemin.

