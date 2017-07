Quem mais sofre é a verdade no governo de Donald Trump

Uma das atividades preferidas do presidente Donald Trump é atacar a imprensa que publica reportagens críticas à sua gestão. Seguindo seu raciocínio, notícias negativas só podem ser falsas (fake news, no jargão que Trump popularizou).

Na quinta-feira 29, o republicano extrapolou ao chamar de “louca” uma âncora de TV e dizer que ela visitou um de seus campos de golfe sangrando no rosto em decorrência de uma cirurgia plástica.

A despeito do bullying presidencial, a imprensa não se intimida e segue empenhada em desvendar problemas da gestão, com incrível sucesso. Frequentemente, as encrencas têm vínculo com a Rússia.

