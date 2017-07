Quem é quem na foto oficial do G20

Foi divulgada nesta sexta-feira a foto oficial da cúpula do G20, o encontro dos líderes das maiores economias do mundo na Alemanha. Em meio a inúmeros chefes de Estado, presidentes de organizações e diretores de blocos econômicos, o brasileiro Michel Temer aparece em uma das pontas, longe da anfitriã Angela Merkel. Para os críticos do presidente nas redes sociais, a imagem seria uma prova da “irrelevância” do peemedebista no cenário internacional. A disposição dos governantes, porém, nada tem a ver com importância.

O lugar dos líderes na foto é determinado de acordo com sua longevidade no cargo – quanto menos tempo à frente do país, mais distante do centro. Os presidentes francês, Emmanuel Macron, e sul-coreano, Moon Jae-in, ambos eleitos em maio deste ano, ocupam os extremos da imagem. Confira quem é quem na foto oficial:

Emmanuel Macron, presidente da França Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Alpha Condé, presidente da Guinea Joko Widodo, presidente da Indonésia Antonio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas Roberto Azevedo, diretor-geral da Organização Mundial do Comércio Paolo Gentiloni, primeiro-ministro da Itália Erna Solberg, primeiro-ministro da Noruega Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde Enrique Pena Nieto, presidente do México Justin Trudeau, primeiro ministro do Canadá Mark Rutte, primeiro-ministro da Holanda Jacob Zuma, presidente da África do Sul Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia Christine Lagarde, diretora do Fundo Monetário Internacional Mauricio Macri, presidente da Argentina Macky Sall, presidente do Senegal Guy Ryder, diretor da Organização Internacional do Trabalho Shinzo Abe, primeiro-ministro do Japão Lee Hsien Loong, primeiro-ministro de Singapura Angela Merkel, primeira-ministra da Alemanha Malcolm Turnbull, primeiro-ministro da Austrália Jim Yong Kim, presidente do Banco Mundial Xi Jinping, presidente da China Mariano Rajoy, primeiro-ministro da Espanha Theresa May, primeira-ministra do Reino Unido Nguyen Xuan Phuc, primeiro-ministro do Vietnã Vladmir Putin, presidente da Rússia Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu Mark Carney, presidente do Conselho de Estabilidade Financeira Recep Ergogan, presidente da Turquia Ibrahim Abdulaziz Al-Assaf, ministro das finanças da Arábia Saudida Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia Michel Temer, presidente do Brasil Jose Angel Gurria, secretário da Organização de Cooperação Econômica Moon Jae-in, presidente da Coreia do Sul

Balanço

O primeiro dia da cúpula do G20, que reuniu nesta sexta-feira os líderes das maiores economias do mundo em Hamburgo, na Alemanha, teve como foco a ameaça do terrorismo internacional. Os países se comprometeram a reforçar a cooperação na luta contra o terrorismo jihadista, a melhorar o compartilhamento de informação neste âmbito, combater as fontes de financiamento dos extremistas e evitar sua propagada nas redes sociais, segundo informou o governo alemão, anfitrião do encontro.

A chanceler Angela Merkel argumentou que o terrorismo “não conhece fronteiras”, por isso é necessário unir forças e cooperar para enfrentá-lo. A primeira-ministra alemã defendeu um “compartilhamento de informação muito melhor” entre países para combater o terrorismo, ao estilo da Interpol, e desejou “intensificar” as trocas de dados relevantes entre forças de segurança e autoridades judiciais. “Nós asseguraremos que os terroristas sejam levados à Justiça”, afirma o documento do G20.

O encontro foi marcado pelos protestos que desde a quinta-feira tomam as ruas de Hamburgo com violentos confortos entre a polícia e manifestantes. Nesta sexta-feira, houve também ações de sabotagem em trilhos de trem e tentativas de bloquear os acessos ao local onde acontece o início da cúpula.

(Com agências internacionais)