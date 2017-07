Quatro leões fogem do principal parque nacional da África do Sul

Guardas-florestais sul-africanos estavam nesta segunda-feira (10) à caça de quatro leões que escaparam do principal parque nacional da África do Sul.

Os leões fugiram do parque nacional Kruger, uma importante atração turística do país, na noite de domingo, e foram vistos pela última vez no vilarejo de Matsulu, informou a Parques Naturais da África do Sul, entidade responsável pelos parques do país.

A área ao redor do Kruger contém vilarejos e fazendas que criam gado, colocando os rebanhos, assim como pessoas, em risco de um ataque.

Em maio, a agência capturou cinco leões que fugiram do mesmo parque. Em 2015, um leão chamado Sylvester passou por baixo de uma cerca elétrica em outro parque matando ovelhas por três semanas antes de ser capturado por guardas-florestais enquanto tirava um cochilo.

(Com Reuters)