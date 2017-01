Putin tem um novo brinquedo: o ultramoderno caça Mig-35

A Rússia apresentou nesta sexta-feira seu novo avião símbolo: o caça Mig-35, uma aeronave multifuncional de última geração que, segundo seus construtores, não encontra similares no mundo. O novo avião de combate, que começará a ser produzido em série em 2019, foi exibido à imprensa no aeroporto de Lujovitsi, cerca de 140 quilômetros ao sudeste de Moscou.

A aeronave herdou a composição aerodinâmica do Mig-29 — um dos caças mais populares da quarta geração — dotada de tecnologia que a torna indetectável para os radares e que pode levar até sete toneladas de armas. “É uma máquina de combate ótima para conflitos de alta intensidade”, explicou na apresentação Sergei Korotkov, vice-presidente de Inovações da Corporação Aeronáutica Unida da Rússia (OAK, na sigla em russo).

Korotkov destacou que o Mig-35, por suas características, pode usar todo o espectro de armas existentes, inclusive as mais avançadas e aquelas desenvolvidas especialmente para caças pesados. Segundo a fabricante Mig, seu novo caça leve foi concebido e adaptado para os mercados de 30 países, razão pela qual tem grande potencial de exportação.

Oficialmente, os voos de teste do novo caça Mig-35 começaram nesta quinta-feira e foram presenciados por meio de videoconferência pelo presidente russo, Vladimir Putin, que aprovou. “É uma máquina realmente única”, disse o chefe do Kremlin após ver o caça no ar. O Mig-35 tem um raio de ação de combate de 1.000 quilômetros, pode desenvolver uma velocidade de até 2,25 Mach (quase 2.800 km/h) e alcançar uma altura máxima de 17.500 metros.

(Com agência EFE)