Príncipe saudita morre em queda de helicóptero

Um helicóptero com diversos oficiais sauditas caiu próximo da fronteira da Arábia Saudita com o Iêmen. Entre os mortos, está o príncipe Mansour bin Muqrin, vice-governador da província de Asir, no sudoeste do país, região onde aconteceu o acidente. Todos os dez ocupantes da aeronave morreram, segundo informa a rede estatal Al Arabiya.

Os destroços do helicóptero foram encontrados na reserva florestal de Jarf Rida, a 20 km de Abha, cidade litorânea onde Muqrin estava em visita oficial a projetos locais. O ministério de Interior saudita divulgou um comunicado no qual anunciou estar “buscando por sobreviventes”. Os motivos da queda estão sendo investigados pelas autoridades.

صور | مكان سقوط المروحية التي كانت تقل نائب أمير منطقة #عسير ومرافقيه في محمية ريدة. #الإخبارية #منصور_بن_مقرن pic.twitter.com/o2fClWlMj0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 6, 2017

Post do Twitter mostra imagens dos destroços do helicóptero em que estava o príncipe Mansour bin Muqrin.

De acordo com a BBC, Mansour, escolhido para o cargo de vice-governador de Asir em abril, era filho do príncipe Muqrin bin Abdulaziz, ex-chefe de inteligência da Arábia Saudita. Ele ocupava o posto de herdeiro ao trono do reino entre janeiro e abril de 2015, quando foi substituído na linha sucessória por Mohammed bin Salman, filho de 32 anos do rei Salman.

Neste sábado, o comitê anticorrupção da Arábia Saudita, chefiado por Mohammed bin Salman, decretou a prisão de 11 príncipes, quatro ministros e vários ex-governadores. Entre os presos, estão o príncipe bilionário Alwaleed bin Talal, que possui a empresa de investimentos Kingdom Holding, e o ex-ministro das Finanças saudita, Ibrahim al-Assaf.

Também no sábado, o governo saudita interceptou e destruiu um míssil balístico próximo à capital Riad, disparado do Iêmen por rebeldes houthi, que detêm parte do controle do país. A Arábia Saudita fechou as fronteiras terrestres, marítimas e aéreas com a nação vizinha. Os oficiais não apontaram relação entre o acidente com Mansour e as forças houthi.