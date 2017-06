Príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, é internado

O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, da Inglaterra, foi internado em um hospital na terça-feira e vai perder a abertura dos trabalhos do novo Parlamento britânico, mas continua bem disposto, segundo o Palácio de Buckingham.

“O príncipe Philip foi internado em um hospital ontem. Ele está com bom ânimo, está decepcionado em perder a abertura do Parlamento e a Royal Ascot”, disse o porta-voz do Palácio.

A notícia da hospitalização do monarca acontece no mesmo dia em que está previsto que a rainha leia no Parlamento o programa legislativo do governo conservador da primeira-ministra, Theresa May.

Em maio, o Palácio de Buckingham anunciou que duque de Edimburgo deixaria de participar de compromissos oficiais a partir do outono europeu. Mas a Rainha Elizabeth II continua com sua atividade normalmente, segundo o comunicado.

O duque, que completa 96 anos em junho, vai comparecer aos eventos pré-agendados até agosto, mas não aceitará novos convites a partir de então.

(Com Reuters e Efe)