Princesa japonesa abre mão da realeza para se casar com plebeu

A princesa Mako do Japão abrirá mão de seu título de realeza para se casar com um plebeu. A neta do imperador Akihito, de 25 anos, deve formalizar a união com Kei Komuro, um antigo colega de universidade, no próximo ano.

O casal se conheceu há cerca de cinco anos durante uma festa em um restaurante e acabou se apaixonando. Ambos estudaram na Universidade Internacional Cristã em Tóquio, segundo a emissora japonesa NHK.

A união foi confirmada oficialmente pela agência de notícias do Império, que divulgou também que Komuro, de 25 anos, trabalha em um escritório de advocacia. Segundo a imprensa local, a princesa já apresentou seu noivo aos pais, que teriam aprovado o casamento.

Conforme dita a tradição local, ao oficializar a união, a princesa automaticamente perderá sua condição de membro da Família Real e também será considerada plebeia. O pai e o irmão mais novo de Mako integram a linha de sucessão para ocupar o posto de imperador. Antes deles, vem o seu tio, o príncipe Nahurito, que é o primeiro da fila. Mako, no entanto, nunca ocuparia o trono por ser mulher.

Ao contrário da Inglaterra, a Família Real japonesa tende a se manter discreta, embora participe de muitos eventos oficiais. Pouco se sabia sobre a vida pessoal da princesa Mako antes do anúncio, além de que ela terminou os estudos superiores em 2010 e fez um mestrado em artes na Europa.