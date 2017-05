Primeira-dama da França usa roupa emprestada na posse

O novo presidente da França, Emmanuel Macron, prometeu tomar diversas medidas para aumentar a transparência de seu governo e já está cumprindo com sua palavra. Após a cerimônia de posse neste domingo, o líder revelou o valor e a origem dos trajes usados por ele e sua esposa, Brigitte Macron.

Macron compareceu à cerimônia usando um terno azul-marinho da loja Jonas&Cie, de Paris, conhecida pelo comércio atacadista na área da moda. A roupa custou 450 euros, cerca de 1600 reais.

Já a primeira-dama vestiu um traje emprestado a ela pela marca de luxo Louis Vuitton. O conjunto azul de três peças foi desenhado especialmente para Brigitte pelo estilista Nicolas Ghesquière, diretor artístico da marca. A bolsa e os sapatos usados por ela também foram fornecidos pela LV.

Os assessores do presidente fizeram questão de ressaltar que todo o traje da primeira-dama foi emprestado e que ela não gastou nada com sua produção. Além disso, com o terno de preço razoável, Macron busca se distinguir da imagem dos políticos da antiga geração, rejeitados pelos franceses nas urnas.

O conservador François Fillon, que chegou a liderar a campanha presidencial até o início do ano, saiu da batalha eleitoral indiciado por suspeita de nepotismo. Os franceses também descobriram recentemente que Fillon recebeu diversos ternos de presente no valor de 48.500 euros (165.100 reais) desde 2012.