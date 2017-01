Presidente do México cancela encontro com Trump

O presidente mexicano Enrique Peña Nieto cancelou nesta quinta-feira sua viagem a Washington, marcada para a próxima semana, na qual encontraria o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A decisão vem um dia após o republicano assinar um decreto para dar início à construção de um “muro físico” na fronteira entre os dois países.

Peña Nieto anunciou o cancelamento da reunião via Twitter, três horas após Trump escrever que, se o México não está disposto a pagar pelo muro, seria melhor desistir do encontro. “Nesta manhã informamos à Casa Branca que não vou comparecer à reunião de trabalho programada para a próxima terça-feira com o @POTUS [Presidente dos Estados Unidos]”, escreveu o mexicano.

Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS. — Enrique Peña Nieto (@EPN) January 26, 2017

Em seguida, Peña Nieto também publicou na rede social que o “México reitera sua vontade de trabalhar com os Estados Unidos para conquistar acordos em favor de ambas as nações”.

México reitera su voluntad de trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas naciones. — Enrique Peña Nieto (@EPN) January 26, 2017

Mais cedo nesta quinta, Trump afirmou via Twitter que os Estados Unidos têm um déficit comercial com o México da ordem de 60 bilhões de dólares. “Foi um acordo de apenas um lado desde o início do Tratado de Livre Comércio da América do Norte, com enorme número de empregos e empresas perdidos”, disse.

Em uma mensagem televisionada na quarta-feira, Peña Nieto insistiu que o México não pagará pela barreira planejada por Trump, que pode custar até 20 bilhões de dólares. “Eu condeno a decisão dos Estados Unidos de seguir em frente com a construção de um muro que nos divide ao invés de nos unir”.