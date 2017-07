Presidente da Indonésia dá aval para polícia matar traficantes

O presidente da Indonésia, Joko Widodo, instruiu os policiais do país a serem mais duros com os traficantes, especialmente os estrangeiros, e deu aval para que os matem se for necessário. “Eu disse, sejam firmes, principalmente com os traficantes estrangeiros que entram no país e resistem à prisão. Atirem para matar. Não tenham piedade”, disse o mandatário em um discurso em Jacarta, segundo o jornal The Jakarta Post.

A fala vem para reforçar o pensamento do chefe nacional da polícia do país, o general Tito Karnavian. Segundo ele, os traficantes acreditam que a Indonésia é uma porta fácil de acesso à região do sudeste asiático, já que Singapura, Filipinas e Malásia possuem leis severas para o crime. “A polícia vai ser firme, especialmente contra estrangeiros”, ressaltou também o general. “Se alguém resistir, então atire.”

O país, contudo, é bem conhecido por sua guerra às drogas. Em 2015, os brasileiros Rodrigo Gularte, 42 anos, e Marco Archer, 53, foram executados por fuzilamento na Indonésia por tráfico internacional de drogas.