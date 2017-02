Premiê do Canadá marca encontro com Trump para próxima semana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai receber a visita do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau na próxima segunda-feira, informou a Casa Branca. Desde a eleição do republicano, os dois líderes têm expressado opiniões opostas sobre comércio e imigração.

Em seu Twitter, Trudeau afirmou que “laços fortes entre Estados Unidos e Canadá ajudam a classe média em ambos os nossos países”, por isso, se encontrará com Trump para trabalhar em prol desse objetivo. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, também confirmou o encontro, em comunicado, dizendo que a dupla vai “procurar manter uma conversar construtiva, para fortalecer a relação entre as nações”.

Acordos econômicos devem estar no foco da conversa entre Trump e Trudeau. Segundo o jornal The Guardian, 75% das exportações do Canadá são destinas aos Estados Unidos, por isso, o país teme os esforços protecionistas do presidente americano. Um dos planos do republicano é renegociar o Tratado de Livre-Comércio da América do Norte (NAFTA, na sigla em inglês), o que afeta diretamente a relação econômica com o Canadá e com o México.

Assim como outros parceiros dos Estados Unidos, Trudeau parece evitar críticas diretas à administração de Trump, mas demonstra posições opostas às do magnata. Um dia após o americano assinar uma ordem para banir refugiados e imigrantes de sete países muçulmanos, o premiê divulgou uma mensagem de “boas vindas” aos estrangeiros. “Àqueles que estão fugindo da perseguição, do terror e da guerra, o Canadá irá recebê-los, independentemente de sua fé. A diversidade é a nossa força”, escreveu no Twitter.

(Com AFP)