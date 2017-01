Prédio de 17 andares se incendeia e desaba no Irã

Um prédio de 17 andares do centro de Teerã, que abrigava um centro comercial, desmoronou nesta quinta-feira devido a um grande incêndio e deixou vários bombeiros presos em seu interior, embora ainda não se saiba se há vítimas, informou a imprensa oficial iraniana. Os andares do centro comercial, construído há cerca de 50 anos e um dos primeiros edifícios altos da capital iraniana, cederam após as chamas se espalharem por toda a estrutura.

Os bombeiros tentam agora resgatar de entre os escombros seus companheiros que ficaram presos. Por enquanto, não há confirmação do número de mortos e feridos. Aparentemente, o centro comercial Plasco e outros prédios próximos foram evacuados assim que o incêndio começou.

Também não foram determinadas as causas do fogo, que provocou primeiro a queda do muro norte do edifício, cujo acesso a seus arredores está fechado pela Polícia. O centro comercial Plasco, que abrigava lojas e oficinas de confecção, ficava na avenida Yumhuri, uma das principais do centro de Teerã.

