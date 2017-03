‘Post’: Presidente Trump completa, finalmente, 24h sem mentir

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que assumiu o cargo há 41 dias, concluiu um feito inédito na madrugada desta quarta-feira: segundo o jornal Washington Post, o magnata finalmente completou 24 horas sem dar nenhuma declaração com erro de informação.

A publicação ressalta que a explicação para a calmaria pode estar no Twitter, já que o republicano não tuíta nenhuma mensagem controversa ou agressiva há quatro dias. Na quarta, ele escreveu uma lacônica mensagem:

THANK YOU! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2017

A publicação acredita que o sucesso do discurso ao Congresso americano na noite de terça-feira, em que Trump afirmou que quer “deixar brigas bobas para trás”, pode ter incentivado um silêncio no dia seguinte, para a Casa Branca desfrutar os comentários positivos sobre a fala no Capitólio.

A equipe de checadores de informações do Post ressalta que as 24 horas sem mentiras foram precedidas pelo pior dia do presidente em termos de declarações enganosas. Segundo o jornal, na terça-feira, Trump cometeu 26 erros de informação em suas declarações – o Washington Post já computa 190 equívocos nos 41 dias de mandato.