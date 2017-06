Portugal: Proteção Civil desmente queda de avião

A notícia de que um dos aviões que combatem o incêndio em Pedrógão Grande, em Portugal, teria caído na tarde desta terça-feira foi desmentida pelas autoridades locais. Segundo o jornal Correio da Manhã, o comandante da Autoridade Nacional de Proteção Civil portuguesa, Vitor Vaz Pinto, disse que a possível explosão de um trailer que estava no local do fogo pode ter induzido ao erro. “Havia um trailer abandonado com botijas de gás, e eventualmente isso pode ter explodido”, disse.

Mais cedo, uma fonte também da Proteção Civil informou ao Correio que um avião da Canadair que operava para conter o fogo havia caído. Pessoas próximas ao local testemunharam uma explosão seguida de uma bola de fogo, o que contribuiu para o falso alarme. A informação da queda foi divulgada por diversos veículos europeus. Duas ambulâncias e um helicóptero foram deslocados para o local com equipes de resgate, mas nenhuma aeronave foi encontrada.

zoom_out_map 1 /28 Bombeiro da Guarda Nacional Republicana trabalha na tentativa de extinguir um incêndio florestal nos arredores de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, em Portugal - 19/06/2017 (Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images) Bombeiro da Guarda Nacional Republicana trabalha na tentativa de extinguir um incêndio florestal nos arredores de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, em Portugal - 19/06/2017

zoom_out_map 2 /28 Bombeiros trabalham para apagar um incêndio florestal na aldeia de Sandinha, perto de Góis, em Portugal - 20/06/2017 (Rafael Marchante/Reuters) Bombeiros trabalham para apagar um incêndio florestal na aldeia de Sandinha, perto de Góis, em Portugal - 20/06/2017

zoom_out_map 3 /28 Bombeiro da Guarda Nacional Republicana tenta controlar um incêndio em uma floresta em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, em Portugal - 19/06/2017 (Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images) Bombeiro da Guarda Nacional Republicana tenta controlar um incêndio em uma floresta em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, em Portugal - 19/06/2017

zoom_out_map 4 /28 Incêndio florestal na região central de Portugal deixou pelo menos 62 mortos até agora - 20/06/2017 (MIGUEL RIOPA/AFP) Incêndio florestal na região central de Portugal deixou pelo menos 62 mortos até agora - 20/06/2017

zoom_out_map 5 /28 Incêndio florestal na região central de Portugal deixou pelo menos 62 mortos até agora - 20/06/2017 (FRANCISCO LEONG/AFP) PORTUGAL - Avião - Incêndio florestal

zoom_out_map 6 /28 Bombeiros seguem trabalhando no combate às chamas na região central de Portugal - 19/06/2017 (Rafael Marchante/Reuters) Portugal - 19/06/2017

zoom_out_map 7 /28 Incêndio florestal na região central de Portugal deixou pelo menos 62 mortos até agora - 19/06/2017 (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP) PORTUGAL

zoom_out_map 8 /28 Grande incêndio florestal deixa pelo menos 62 mortos em Portugal - 19/06/2017 (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP) PORTUGAL

zoom_out_map 9 /28 Incêndio florestal na região central de Portugal deixou pelo menos 62 mortos até agora - 19/06/2017 (MIGUEL RIOPA/AFP) PORTUGAL

zoom_out_map 10 /28 Incêndio florestal na região central de Portugal deixou pelo menos 62 mortos até agora - 20/06/2017 (Miguel Vidal/Reuters) PORTUGAL - Avião - Incêndio florestal

zoom_out_map 11 /28 Incêndio florestal na região central de Portugal deixou pelo menos 62 mortos até agora - 19/06/2017 (Miguel Vidal/Reuters) Portugal

zoom_out_map 12 /28 Grande incêndio florestal deixa pelo menos 62 mortos em Portugal - 19/06/2017 (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP) PORTUGAL

zoom_out_map 13 /28 Incêndio florestal na região central de Portugal deixou pelo menos 62 mortos até agora - 19/06/2017 (Miguel Vidal/Reuters) Portugal

zoom_out_map 14 /28 Incêndio florestal na região central de Portugal deixou pelo menos 62 mortos até agora - 19/06/2017 (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP) PORTUGAL

zoom_out_map 15 /28 Bombeiros trabalham para apagar incêndio florestal perto de Bouca, no centro de Portugal - 19/06/207 (Spanish Defence Ministry-Spanish Air Force/Reuters) Portugal

zoom_out_map 16 /28 Bombeiros tentam apagar incêndio em uma floresta próximo a Bouca, em Portugal - 18/06/2017 (Rafael Marchante/Reuters)

zoom_out_map 17 /28 Bombeiros ajudam moradores da vila Derreada Cimeira durante evacuação de áreas de risco no incêndio em Portugal - 19/06/2017 (Rafael Marchante/Reuters) Bombeiros ajudam moradores da vila Derreada Cimeira durante evacuação de áreas de risco no incêndio em Portugal - 19/06/2017

zoom_out_map 18 /28 Grande incêndio florestal deixa pelo menos 62 mortos em Portugal - 18/06/2017 (Rafael Marchante/Reuters)

zoom_out_map 19 /28 Policial chama reforços para retirada de corpos, vítimas do incêndio que atingiu a região de Bouca, em Portugal - 18/06/2017 (Rafael Marchante/Reuters)

zoom_out_map 20 /28 Grande incêndio florestal deixa pelo menos 62 mortos em Portugal - 18/06/2017 (Patrícia de Melo Moreira/AFP)

zoom_out_map 21 /28 Carcaça de um carro é fotografado próximo à floresta após incêndio na região de Pedrogão Grande, em Portugal (Rafael Marchante/Reuters)

zoom_out_map 22 /28 Moradora de Vilas de Pedro lamenta dentro de sua garagem queimada as perdas que houveram com o incêndio florestal em Portugal - 19/06/2017 (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP) Moradora de Vilas de Pedro lamenta dentro de sua garagem queimada as perdas que houveram com o incêndio florestal em Portugal - 19/06/2017

zoom_out_map 23 /28 Grande incêndio florestal deixa pelo menos 62 mortos em Portugal - 18/06/2017 (Rafael Marchante/Reuters)

zoom_out_map 24 /28 Grande incêndio florestal deixa pelo menos 62 mortos em Portugal - 18/06/2017 (Rafael Marchante/Reuters)

zoom_out_map 25 /28 Bombeiros descansam após tentativa de apagar incêndio que atingiu uma floresta próxima a Penela, em Coimbra, deixando pelo menos 62 mortos - 18/06/2017 (Patrícia de Melo Moreira/AFP)

zoom_out_map 26 /28 Bombeiros descansam após tentativa de apagar incêndio que atingiu uma floresta próxima a Penela, em Coimbra, deixando pelo menos 62 mortos - 18/06/2017 (Patrícia de Melo Moreira/AFP)

zoom_out_map 27 /28 Bombeiros trabalham para tentar apagar grande incêndio em uma floresta próximo a Bouca, em Portugal - 18/06/2017 (Rafael Marchante/Reuters)

zoom_out_map 28/28 Avião despeja água em um incêndio florestal enquanto bombeiros trabalham no solo em Mendeira, Portugal - 19/06/2017 (Miguel Vidal/Reuters) Avião despeja água em um incêndio florestal enquanto bombeiros trabalham no solo em Mendeira, Portugal - 19/06/2017

O incêndio florestal de grandes proporções que atingiu a região central de Portugal causou a morte de pelo menos 64 pessoas e deixou 157 feridos até o momento. Parte das vítimas morreu carbonizada dentro de seus carros em estradas que foram tomadas pelo fogo no último fim de semana. Até a tarde desta terça-feira, 70% do fogo foi debelado.