Porta-voz da Casa Branca pede demissão

O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, se demitiu do cargo na manhã desta sexta-feira. De acordo com o The New York Times, ele disse ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que discordava da escolha de Anthony Scaramucci para diretor de comunicação da Casa Branca.

Segundo o jornal americano, Trump pediu que Spicer continuasse no cargo, mas o assessor se recusou, justificando que a nova indicação era um grande erro.

Spicer atuava na linha de frente da tensa relação entre a Casa Branca e a imprensa, fazendo relatórios diários em Washington. Frequentemente, era duramente questionado por repórteres sobre as decisões ou polêmicas declarações do presidente. Em diversos momentos, cometeu gafes na frente das câmeras ou nas redes sociais.