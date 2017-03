Por que as mulheres vestiam branco durante o discurso de Trump?

Um grupo de mulheres democratas atraiu a atenção dos fotógrafos e câmeras durante o discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Congresso, nesta terça-feira. Vestidas de branco, a cor das sufragistas que lutaram pelo direito de voto desde o fim do século 19, elas protestavam contra a maneira como o republicano tem se posicionado em relação ao sexo feminino.

“É realmente importante mostrar que o que Trump disse sobre as mulheres e o modo como ele se comportou em relação às mulheres no passado não é um padrão aceitável para um presidente”, disse às agências internacionais Linda Sanchez, vice-presidente da Câmara Democrática do Cáucaso. “Não vamos deixar que os homens ditem as escolhas que temos em nossas vidas. Não vamos defender um presidente que não nos respeite.”

A deputada Karen Bass (de Los Angeles) disse que os democratas querem mostrar unidade entre as mulheres que recentemente protestaram contra Trump, que, segundo ela, “dirigiu uma campanha enraizada na misoginia”.

O branco também foi a cor escolhida pela candidata democrata, Hillary Clinton, durante grandes eventos da campanha eleitoral americana, na qual foi derrotada por Trump.

Trump contra as mulheres

Além de inúmeras acusações de assédio sexual, Trump teve que se defender, durante a campanha, de um áudio de 2005 vazado no qual o empresário afirmava que “quando você é uma estrela, (as mulheres) deixam você fazer o que quiser. Pode agarrá-las pela vagina”.

Trump ofendeu as mulheres em numerosas ocasiões – incluindo uma ex-Miss Venezuela por seu sobrepeso – julgando-a por sua aparência. Também foi acusado por várias mulheres de ter tido um comportamento inapropriado.