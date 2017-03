Ponte desaba sobre carro e mata casal na Itália

Um ponte desabou sobre um carro nesta quinta-feira na Itália, matando o casal que estava no veículo. A segunda tragédia desse tipo em pouco mais de quatro meses desencadeou um debate nacional sobre as condições da infraestrutura do país.

A ponte sobre a rodovia A14, perto de Ancona, no leste do país, estava em obras. Antonella Viviani, de 54 anos, e seu marido Emidio Diomede, de 60 anos, morreram no local do acidente, reportou o jornal britânico The Guardian.

O Ministério da Infraestrutura da Itália irá investigar as causas do acidente. A sociedade questiona se pontes e túneis foram devidamente avaliadas depois que fortes terremotos atingiram a região central do país no segundo semestre do ano passado.

No final de outubro, um homem de 68 anos morreu quando uma ponte entre Milão e Lecco desabou sobre seu carro. As investigações culparam o atraso na interdição da ponte após a constatação de sérias rachaduras, em função de uma confusão burocrática. A ponte não suportou o peso de um caminhão articulado que levava uma carga excepcionalmente pesada, e cuja rota deveria ter sido desviada para outra rodovia.