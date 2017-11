Polônia pede a cidadãos que ‘procriem como coelhos’

O governo da Polônia está incentivando seus cidadãos a se reproduzirem como coelhos. O Ministério da Saúde local divulgou um vídeo que louva os pequenos animais por sua capacidade de gerar muitos descendentes e incentiva os humanos a seguirem seus hábitos.

O comercial faz parte de uma campanha de televisão e rádio que tenta encorajar os cidadãos poloneses a viverem estilos de vida mais saudáveis durante seus anos reprodutivos.

De acordo com o Banco Mundial, a Polônia possui uma das taxas de fertilidade mais baixas da Europa: 1,32 filho por mulher em 2015. Desde 1990, quando atingiu seu pico, a população do país vem diminuindo devagar, o que preocupa as autoridades.

O vídeo, divulgado também no YouTube, é ilustrado com muitas imagens de coelhos pulando e comendo cenouras. De acordo com a narração, esses animais conseguem formar grandes famílias graças a suas práticas saudáveis, como se exercitar constantemente, manter uma dieta equilibrada e viver uma vida com pouco stress.

“Se você quiser ser pai ou mãe alguma vez na sua vida, nos leve como exemplo”, diz o ‘narrador coelho’ do vídeo. “Eu sei do que estou falando. Nosso pai tem 63 filhos”.

A fertilidade é uma questão complexa na Polônia, um país de maioria católica administrado por um governo muito conservador. As leis polonesas já são as mais rigorosas da Europa e, no ano passado, uma nova proposta de lei que visava proibir o aborto desencadeou uma série protestos femininos, que se estenderam até o início de 2017.