Polícia turca divulga imagem de suspeito de ataque a boate

A polícia da Turquia divulgou nesta terça-feira o nome e as primeiras imagens do principal suspeito de ter atacado a boate Reina, em Istambul, na festa de réveillon do último domingo. O atirador Lakhe Mashrapov, que matou 39 pessoas e deixou 69 feridas, é natural do Quirguistão e segue foragido, informou a rede de televisão pública TRT. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque.

Nas imagens, retiradas de um vídeo ao estilo selfie, se vê Mashrapov, de 28 anos, caminhando pela Praça Taksim, no centro de Istambul. Pela decoração da praça, acredita-se que o vídeo foi gravado antes do ataque na boate.

O autor do massacre combateu nas fileiras do EI na Síria e de lá conseguiu chegar à Turquia, informou o jornal Hurriyet nesta terça-feira. O extremista utilizou carregadores duplos para otimizar o tempo de recarga das armas e mirou sempre no tórax das vítimas, completou a publicação.

Segundo o jornal Haberturk, Mashrapov chegou em novembro passado a Konya, no sul do país, com sua esposa e seus dois filhos “para não chamar a atenção”. A esposa do extremista formaria parte do grupo de 12 pessoas atualmente detidas em conexão com o massacre.

O diário Cumhuriyet assegura que falou com a esposa do terrorista e que ela contou que a família vem do Quirguistão. “Eu ouvi sobre o ataque pela televisão. Não sabia que meu marido era simpatizante (do EI)”, disse a mulher ao jornal.

A polícia turca continua hoje com suas intensas operações simultâneas em vários pontos de Istambul, para capturar o assassino. Após o ataque na boate, o suspeito entrou em um táxi e de lá chamou alguém que se encontrava no bairro de Zeytinburnu.

(com AFP e EFE)