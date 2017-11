Polícia relata incidente de ‘natureza terrorista’ em Londres

A estação de metrô Oxford Circus, localizada em uma das regiões mais movimentadas do centro de Londres, foi declarada pela polícia como cenário de um “incidente de natureza terrorista”. A área foi fechada e os oficiais pediram que as pessoas evitem o local. “Se você está em Oxford Street, entre em algum imóvel”, escreveu no Twitter a polícia metropolitana.

Relatos de um tiroteio foram divulgados pela mídia local, mas as forças policiais anunciaram que “não há evidencias de tiros”. A brigada de incêndio de Londres divulgou que três brigadas foram destacadas para a área.

O braço da polícia britânica para a área de transportes escreveu que não foi encontrado” traço de suspeitos, evidências de tiros disparados ou feridos” – mensagem que foi endossada pela polícia londrina. A instituição aponta apenas um caso de uma mulher com machucados leves, causados ao deixar a estação.